Elon Musk reacciona a mensaje de Carlos Slim sobre colonizar marte

A pocos días de que el empresario mexicano Carlos Slim Helú desafiara públicamente a Elon Musk sobre su ambicioso proyecto de enviar seres humanos a Marte en 2028, el fundador de Tesla no tardó en responder.

“Él (Elon Musk) dice que para el año 2028 van a llegar a Marte y de regreso, o sea que llegan personas y regresan, le echo una apuesta que no es cierto”, expresó Slim en una rueda de prensa celebrada el pasado 10 de febrero en la Ciudad de México.

¿De qué trata la apuesta?

Lejos de tratarse de una cantidad millonaria, Slim propuso una apuesta simbólica de un dólar. Sin embargo, no sería un billete cualquiera, sino uno con un mensaje escrito de su puño y letra admitiendo su equivocación en caso de que Musk logre concretar su misión de enviar y traer de vuelta a los primeros viajeros a Marte para 2028.

La reacción de Elon Musk

El magnate sudafricano no tardó en responder al reto. A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), Musk compartió una animación de una metrópoli futurista en Marte con el mensaje “Welcome to Mars”, reafirmando su convicción en la viabilidad de su proyecto.

Desde hace tiempo, Musk ha manifestado que SpaceX tiene previsto realizar una primera misión no tripulada en 2028 con el objetivo de transportar infraestructura y suministros al planeta rojo. Este sería el primer paso hacia el envío de humanos en 2030 y la posterior fundación de colonias autosuficientes para 2035.

¿Existe un conflicto entre Slim y Musk?

Aunque Carlos Slim afirmó que no conoce personalmente a Elon Musk, su apuesta podría interpretarse como una reacción a recientes comentarios del fundador de SpaceX.

El pasado 23 de enero, Musk compartió en su cuenta de X una publicación del medio Wall Street Mav, la cual acusaba a Slim de haber construido su fortuna a través de vínculos con el crimen organizado.

“Carlos Slim es un magnate mexicano con una fortuna superior a los 70 mil millones de dólares. Es el mayor accionista de The New York Times y tiene conexiones con los cárteles de la droga en México. No se puede alcanzar ese nivel de riqueza en el país sin formar parte de una red protegida y controlada. El NYT conoce bien los vínculos de sus propietarios y promueve narrativas que benefician los intereses comerciales de Slim y sus socios”, se afirmaba en la publicación, a la cual Musk reaccionó con un emoji.

Si bien no se ha confirmado una enemistad abierta entre ambos empresarios, estos intercambios dejan en evidencia una creciente tensión entre dos de las figuras más influyentes del mundo corporativo.

