El gobernador Tim Walz, compañero de fórmula de Kamala Harris para las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, se apoyó ayer en una masiva concentración sindical para iniciar su primera gira en solitario en busca de fondos para su campaña.

Durante la convención de la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales (AFSCME, por sus siglas en inglés), que se celebra en Los Ángeles, el número dos de Harris en la campaña del partido Demócrata centró su intervención en resaltar la historia de lucha de su colectividad por las clases trabajadoras.

“¿Pueden imaginarse a Donald Trump trabajando en un McDonald's, intentando manejar una máquina de McFlurry?”, se burló Walz, aupado por una masa de seguidores, mientras comparaba el pasado del candidato republicano con el de Harris, quien trabajó en una cadena de comida rápida cuando era estudiante.

En su primer evento en solitario como candidato a vicepresidente y bajo el paraguas de una agrupación compuesta por 1.4 millones de miembros, Walz quiso empatizar con las clases trabajadoras recordando su pasado como miembro sindical cuando ejercía de maestro de escuela. “La educación debería ser un billete para la clase media, no una deuda estudiantil agobiante”, indicó, además de mostrar su repulsión a que los niños sientan miedo y preocupación “por ser asesinados a tiros en sus aulas”.

El gobernador de Minnesota busca el voto entre las clases trabajadoras, un sector que a su vez ha mostrado su respaldo a su candidatura como vicepresidente por su defensa y simpatía por el servicio público.

Walz seguirá en Long Beach, en el Sur de California, en busca de más fondos.

Con plana mayor en la Convención

El presidente estadounidense, Joe Biden, y los ex mandatarios Barack Obama y Bill Clinton, así como la ex candidata presidencial y ex secretaria de Estado Hillary Clinton, apoyarán a la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, en la Convención Nacional Demócrata.

El encuentro tendrá lugar en Chicago entre el lunes 19 y el jueves 22 de agosto próximos. Los primeros datos de la agenda adelantada por los medios estadounidenses señalan que habrá discursos del actual inquilino de la Casa Blanca, de los dos expresidentes y de Hillary Clinton, quien fue la candidata del Partido Demócrata en 2016.

Biden y Hillary hablarán el lunes, Obama el martes y Bill Clinton el miércoles, precisó la cadena CBS News sobre una cita que todavía no ha dado a conocer sus horarios.

El número dos de Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, está previsto que acepte la nominación el miércoles, y Harris cerrará la convención el jueves con su discurso oficial de investidura. La vicepresidenta obtuvo el 2 de agosto los votos necesarios para convertirse matemáticamente en la nominada del Partido Demócrata para las elecciones del 5 de noviembre.

CT