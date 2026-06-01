El opositor de signo conservador Abelardo de la Espriella y el senador progresista Iván Cepeda se disputarán la presidencia de Colombia en una segunda vuelta luego de que ninguno lograra la mayoría necesaria de votos en las elecciones de ayer.

De la Espriella obtuvo 43.73% de los sufragios seguido de Cepeda, ahijado político del presidente Gustavo Petro, con 40.91%, según el 99.43% del conteo preliminar informado por la Registraduría Nacional. Ambos se medirán en una segunda vuelta el 21 de junio.

“Más de 10 millones de colombianos confiaron en ‘El Tigre’, se unieron a la manada”, celebró De la Espriella en referencia al animal que usó como símbolo en su campaña en un video divulgado en X. “Vamos a segunda vuelta para derrotar la tiranía, el absolutismo. En 21 días vamos a cambiar la historia de Colombia”, dijo acompañado de su esposa e hijos vistiendo la camiseta de la selección de Colombia.

Paloma Valencia, del opositor Centro Democrático y quien alcanzó el tercer lugar con un 7% de los votos, anunció que apoyará a De la Espriella para evitar que el país caiga “ante el comunismo”. En el mismo sentido se pronunció el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), padrino político de Valencia, quien pidió a sus seguidores votar por De la Espriella.

De la Espriella -admirador del presidente estadounidense Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele- promete acabar con los diálogos de paz mantenidos con los grupos armados ilegales y aumentar la presión militar en los territorios donde operan.

“Feliz, Dios es grande, y vamos a recuperar la seguridad en nuestro país, ya no vamos a tener miedo”, dijo Daicy Orozco, simpatizante de De la Espriella.

El opositor se hace llamar “El Tigre” y la ferocidad de ese felino es la que promete utilizar para combatir a las organizaciones ilegales y a los narcotraficantes que azotan al país.

“Al narcoterrorismo, a quienes he sentenciado y los he declarado objetivo militar, los voy a acabar como unas cucarachas, como unas ratas. Voy a hacer caer sobre ellos la ira de Dios como nunca antes se ha visto”, aseguró De la Espriella.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, dijo por su lado que si llega al poder continuará con las políticas de Petro, incluida la “paz total” con la que el mandatario saliente impulsó conversaciones con los ilegales en medio de críticas de oponentes que señalan un impacto negativo en la seguridad del país.

El oficialista también señaló que convocaría a distintos sectores, incluyendo empresarios y movimientos sociales, para hablar de los principales temas del país y que no descarta que ese diálogo concluya en un proceso para cambiar la Constitución que rige desde 1991.

Luego de darse a conocer los resultados, el candidato oficialista sembró dudas sobre la legitimidad de la elección.

“Existe información e indicios de un número indeterminado de mesas que estamos verificando con nuestro mecanismo de seguridad y observación electoral de cuántas se trata exactamente en las cuales se ha presentado según los primeros informes votaciones atípicas”, dijo el senador ante sus simpatizantes en un hotel de Bogotá.

AP

La cifra

10.3 millones de votos obtuvo Abelardo de la Espriella, equivalentes a 43.73% de los sufragios emitidos ayer en Colombia.

9.6 millones de sufragios recibió Iván Cepeda, candidato oficialista a la presidencia de Colombia, lo que equivale a 40.7% de la votación.

Petro niega los resultados

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que dieron como el más votado al ultraderechista Abelardo de la Espriella.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro en X, donde reiteró sus cuestionamientos al sistema informático utilizado.

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software (...) que tiene 800 mil personas adicionales”, afirmó Petro, quien añadió que algunas de las mesas ya impugnadas demuestran que “centenares de miles de votos fueron agregados”, aunque no presentó pruebas de esa afirmación.

Por ello insistió en que los únicos resultados con validez legal serán los que determinen los jueces de la República en el escrutinio, en el que revisarán las actas y consolidarán oficialmente el resultado de las elecciones.

EFE

De la Espriella, apuesta conservadora

Abelardo de la Espriella es un abogado y empresario reconocido por su presencia mediática y por asumir la defensa de figuras políticas, empresarios y personajes públicos de alto perfil. Construyó su carrera en el ámbito jurídico, donde se especializó en derecho penal y litigio estratégico. En años recientes ha incrementado su participación en el debate público mediante opiniones sobre seguridad, justicia y lucha contra la corrupción. Su discurso político se caracteriza por posiciones conservadoras, énfasis en el fortalecimiento de la autoridad del Estado y defensa de la inversión privada. Busca proyectarse como una alternativa de orden y firmeza institucional.

Cepeda, con agenda de justicia social

Iván Cepeda Castro es un político, senador y defensor de derechos humanos con una amplia trayectoria en la izquierda colombiana. Hijo del dirigente político Manuel Cepeda Vargas, asesinado en 1994, ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa de las víctimas del conflicto armado, la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos. Ha sido diputado y senador, consolidándose como una de las voces más influyentes del progresismo colombiano. Cercano a sectores que respaldan las reformas sociales impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro, promueve agendas relacionadas con la justicia social, la paz, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

CT