Papa Francisco mejora, pero "no está fuera de peligro"

Este viernes, en el hospital Gemelli de Roma, Sergio Alfieri, doctor responsable de Cirugía del hospital Gemelli de Roma, y Luigi Carbone, médico de la Dirección de la Sanidad del Vaticano y responsable de la salud del Pontífice dieron declaraciones a los periodistas acerca del estado de salud del papa Francisco tras una semana de hospitalización.

Según sus declaraciones, la voluntad de Francisco es "informar y no esconder nada".

Mencionaron lo siguiente: "El papa no está fuera de peligro" debido a que enfrenta una infección poli microbiológica, a la que se sumó una neumonía bilateral. Además, camina poco y tiene 88 años, lo que lo convierte en "un paciente frágil".

No obstante, aseguraron que "no está en peligro de vida" y que "está mucho mejor de cómo llegó" , aunque esto no significa que "esté fuera de peligro". Francisco "sabe que su situación es grave".

El Papa necesitará al menos una semana más de hospitalización

También mencionaron que el papa permanecerá hospitalizado al menos toda la próxima semana, hasta que se recupere de la neumonía bilateral y pueda continuar el tratamiento en su residencia en Santa Marta, aunque "se necesitará tiempo".

Alfieri declaró con confianza que el papa volverá a su residencia para continuar el tratamiento; sin embargo, advirtió que persistirá el problema de la bronquiectasia crónica , lo que le genera dificultades para respirar.

De acuerdo con Carbone, "es difícil dar un plazo" sobre la duración de su estancia en el hospital, pero "esta infección debe superarla".

¿Cuál es la enfermedad que tiene el papa?

Los especialistas explicaron con transparencia que Francisco sufre bronquiectasia y bronquitis asmática crónica , pero "no presenta otras patologías" y tiene "un corazón fuerte". Además, confirmaron que "está respondiendo bien al tratamiento". Como ejemplo de su recuperación, mencionaron que hoy acudió a rezar a la capilla del hospital.

"No es una persona que se rinda", añadió Luigi Carbone sobre el estado de ánimo del papa.

Afirmaron que el papa no necesita respiración asistida, solo recibe oxígeno cuando es necesario, y que mantiene buen apetito.

Alfieri mencionó que Francisco no ha perdido su buen humor. Contó que cuando los doctores lo saludan con un "Buenos días, Santo Padre", él responde: "Buenos días, santo hijo". También relató que, en una ocasión, cuando se inclinó para hablarle de cerca, el Papa le preguntó en tono de broma: "¿Te quieres confesar?".

Asimismo, indicaron que el papa se levanta y se sienta en un sillón para trabajar, pero no puede recibir visitas debido a su estado de salud.

El mayor riesgo que enfrenta el papa Francisco

Según Alfieri, el mayor riesgo es que "uno de estos gérmenes o bacterias pase a la sangre y se produzca una sepsis", lo que haría que "fuera muy difícil de curar" . No obstante, aclaró que el papa no presenta este cuadro y que incluso "se han reducido algunos fármacos en comparación con su ingreso".

Desde su hospitalización hace una semana, el pontífice de 88 años ha enfrentado un cuadro clínico complejo, lo que ha requerido ajustes en su tratamiento farmacológico.

Los médicos explicaron que el papa ingresó al hospital con una infección, pero pocos días después desarrolló neumonía bilateral.

"El papa, como muchas otras personas en estos días, había comenzado a tratar su enfermedad en casa", explicó Alfieri. Sin embargo, "su condición empeoró porque, a diferencia de otros ancianos de 88 años, el papa no se queda en casa en el sofá, sino que gobierna la Iglesia, y el esfuerzo que se le exige es diferente al de los demás".

