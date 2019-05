El FBI descarta espionaje contra la campaña de Trump

El director del FBI, Chris Wray, declaró el martes que no considera "espionaje" la vigilancia aprobada por tribunales y efectuada por el FBI al equipo de campaña electoral del presidente Donald Trump, y que no tiene evidencia alguna de que el FBI lo monitoreó ilegalmente.

"Creo que el FBI incurre en actividades investigativas, que incluyen actividades de vigilancia de diferentes tipos y tamaños"

Sus comentarios, sin embargo, contradicen a los del secretario de Justicia William Barr, quien ha dicho que cree que se espió contra la campaña de Trump como parte de una investigación sobre los intentos rusos de interferir en las elecciones estadounidenses.

Trump se ha aferrado a esas declaraciones de Barr para denunciar que las agencias policiales están sesgadas en su contra.

Al ser interpelado por una comisión de asignaciones presupuestarias de la Cámara de Representantes, se le preguntó a Wray si consideraba que el FBI "espía" a terroristas y mafiosos cuando realiza "tareas y procedimientos investigativos".

Wray respondió: "Bueno, ese no es el término que yo usaría".

Añadió: "Creo que el FBI incurre en actividades investigativas y parte de esas actividades investigativas incluyen actividades de vigilancia de diferentes tipos y tamaños. Y para mí, lo más importante es que esto se haga apegado a las leyes, que sea respetando a las autoridades legítimas. Eso es lo más importante. Es posible que distintas personas usen frases coloquiales distintas".

Wray se negó a dar detalles de la investigación que realizó el FBI sobre el equipo de campaña de Trump debido a la investigación todavía en curso de la Inspectoría General del Departamento de Justicia sobre el origen de la pesquisa sobre Rusia. Barr ha dicho que el reporte sobre esa investigación debería estar listo en mayo o junio.

Cuando se le preguntó a Wray si tenía evidencias de que el FBI había espiado ilegalmente a la campaña de Trump, contestó: "No creo que yo personalmente tenga evidencia de ese tipo".

Barr está investigando si había fundamento para abrir una investigación de contrainteligencia sobre los lazos entre la campaña de Trump y Rusia.

"El secretario de Justicia está tratando de entender mejor la circunstancias que llevaron a esta investigación y nosotros estamos tratando de ayudarle a obtener ese entendimiento", dijo Wray. "Creo que es parte de su trabajo y parte del mío".

Barr no especificó su intención al decir que hubo espionaje contra la campaña Trump, aunque luego aclaró que no lo decía de forma negativa.

El FBI recibió autorización en 2016 para monitorear las comunicaciones del ex asistente de campaña de Trump, Carter Page. El diario New York Times reportó además la semana pasada que el FBI usó a una mujer que se hizo pasar como académica para que entrara en contacto con el ex asistente de Trump, George Papadopoulos, a quien un profesor maltés antes le había dicho que Rusia tenía datos comprometedores sobre Hillary Clinton.

JM