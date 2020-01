El Ejército israelí aumentará su presencia en Cisjordania

Las Fuerzas de Defensa de Israel informaron hoy sobre el envío de refuerzos a Cisjordania y la frontera de Gaza debido a una "evaluación de situación", tras la publicación del plan estadounidense para resolver el conflicto israelí-palestino.

Aunque no ha especificado el número de tropas que se enviarán, las Fuerzas de Defensa israelíes despliegan elementos del comando élite Maglan y Egoz para aumentar su fuerza en la zona.

Los grupos de la Brigada Golani iniciaron su despliegue la víspera antes de los disturbios esperados por la presentación del llamado "Acuerdo del Siglo" del mandatario estadounidense, Donald Trump, reportó el diario The Jerusalem Post.

Después de haber registrado tres guerras con Israel en el último decenio, la Franja de Gaza se encuentra en bancarrota y con sus servicios básicos prácticamente inutilizados.

El movimiento de protesta contra el bloqueo impuesto por Israel desde 2007 se ha saldado con cientos de manifestantes en la frontera abatidos por disparos de las tropas israelíes durante la llamada Gran Marcha del Retorno.

Irán condenó el llamado "Acuerdo del siglo" describiéndolo como "traición del siglo" contra el pueblo de Palestina y la Ummah islámica, mismo que rechazó el mandatario palestino, Mahmoud Abbas.

"Les digo a Trump y Netanyahu: Jerusalén no está a la venta, todos nuestros derechos no están a la venta y no son una ganga. Y su acuerdo, la conspiración, no pasará", dijo Abbas.

