Estamos a unas horas de vivie el eclipse total de sol y una de las preguntas es cómo reaccionan los animales ante este tipo de fenómenos.

De acuerdo con la revista National Geographic en español, en observaciones pasadas, se ha notado una serie de comportamientos interesantes en animales durante los eclipses solares.

La disminución temporal de la temperatura, que puede caer de 10 a 15 grados, y la reducción de la luz solar suele causar confusión y ansiedad entre los animales, algunas especies pausan sus actividades y otros adoptan comportamientos inusuales durante el día, señala la revista.

Incluso, algunas aves han sido observadas volando de regreso a sus nidos, como si fuera el anochecer repentino.

Nat Geo destaca que un artículo publicado en Annals of the Entomological Society of America después del eclipse de 2017, señaló que las abejas dejaron de zumbar durante la totalidad y regresaron a sus colmenas, cuando la luz reapareció, parecían desorientadas.

Otro caso, es que en observaciones previas también mostraron que los animales de granja, como vacas y aves de corral, regresan al granero a medida que empieza a oscurecer, porque creen que ya es de noche.

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte documentaron en 2017 la reacción de los flamigos del Zoológico de Carolina del Sur. Cuando oscureció, estas enormes aves se reunieron alrededor de los polluelos, una conducta que sugiere protección ante posibles situaciones de confusión o amenaza, menciona la revista.

En general, el eclipse solar parece tener un impacto significativo en la actividad y el comportamiento animal, aunque la respuesta exacta puede variar según la especie y el entorno específico. Cada eclipse solar es la oportunidad de hacer más estudios sobre las reacciones de las distintas especies de animales.

