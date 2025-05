EU hablará con China para rebajar la tensión

Este martes, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que los próximos sábado y domingo hablará en Suiza con una delegación china . Esta reunión representa un primer intento por rebajar las tensiones económicas, financieras y comerciales entre ambas potencias debido a la actual guerra comercial iniciada por Donald Trump con sus aranceles específicos.

Scott Bessent indicó durante una entrevista en la cadena Fox News: "Nos veremos el sábado y el domingo. Hemos acordado hablar. El sábado y el domingo decidiremos de qué hablaremos. Tengo la sensación de que se tratará de desescalar, no del gran acuerdo comercial, pero tenemos que desescalar antes de poder avanzar ".

En un comunicado publicado por el Departamento del Tesoro, fue precisado que Bessent se reunirá en Suiza con el representante principal de China en asuntos económicos, aprovechando que una delegación china también estará allí.

El representante del Tesoro, que va a viajar en Suiza este jueves, hablará de hecho con la presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, para hacer seguimiento al encuentro que ya tuvieron en Washington en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial celebradas a finales de abril.

Pero ese desplazamiento servirá para encaminar la negociación comercial entre Estados Unidos y China . Bessent dijo en Fox News que Estados Unidos y China coinciden "en que esto no es sostenible, especialmente en el lado chino. Un 145 %, un 125 % (de aranceles) es el equivalente a un embargo ". Estados Unidos no quiere "un desacople, queremos un acuerdo justo".

Este mismo martes el presidente estadounidense, Donald Trump, había señalado que habría negociaciones con China "en el momento adecuado" .

Thanks to @POTUS, the world has been coming to the US, and China has been the missing piece—we will meet on Saturday and Sunday to discuss our shared interests.



The current tariffs and trade barriers are unsustainable, but we don’t want to decouple.



What we want is fair trade. pic.twitter.com/MYc4XvqME8— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 6, 2025

"Quieren negociar, quieren tener un encuentro y nos reuniremos con ellos en el momento adecuado. No me he reunido con ellos", indicó en la Casa Blanca al inicio de su reunión con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Desde el Gobierno estadounidense se había dicho en las últimas semanas que ya había habido contactos al respecto e incluso Trump sostuvo que había hablado con su homólogo chino, Xi Jinping , algo que Pekín ha negado y que luego desde Washington no consiguieron aclarar.

Bessent no quiso decir quién ha hecho "la primera llamada" al respecto: "Hay muchas llamadas, no hay una primera. Hay muchos puntos de contacto a lo largo del tiempo".

El representante del Tesoro tampoco dejó saber qué cartas tiene Washington en ese diálogo.

"Se llama incertidumbre estratégica y nadie la lleva a cabo mejor que Trump. Puede ser inquietante para los mercados. ¿Por qué? Porque tienen falta de información. Trump tiene información asimétrica de lo que está dispuesto a hacer. Nosotros no la divulgamos. Con la incertidumbre estratégica se asegurará de que obtenemos el mejor acuerdo posible ", dijo.

Bessent recalcó que, aunque a Estados Unidos y a China les interesa lograr una solución, China es el país "deficitario" a nivel comercial y, por lo tanto, el que se vería más afectado si se mantiene la situación .

En términos generales, tanto en referencia a Pekín como a otros socios comerciales, incidió en que "todo está sobre la mesa" y dependerá de la voluntad del resto de naciones. "A fin de cuentas, el presidente ha dicho que le parece bien dar a todos una cifra si las negociaciones no van bien ".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

TS