EU busca "gran coalición" para reemplazar a Maduro: Casa Blanca

Estados Unidos busca crear "una coalición tan grande como sea posible" para reemplazar al presidente Nicolás Maduro, pero de no lograrlo lo haría sin el apoyo internacional, advirtió el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton.

"En esta administración no tenemos miedo de usar el término 'Doctrina Monroe'"

"Estamos tratando de obtener apoyo para la transferencia pacífica del poder de (el presidente venezolano) Nicolás Maduro a (el líder opositor venezolano) Juan Guaidó, a quien reconocemos como presidente encargado", dijo Bolton en entrevista a programa State of the Union de la cadena CNN.



"Esto debe terminar, así que me gustaría ver la coalición más amplia que podamos formar para reemplazar a Nicolás Maduro y a todo el régimen corrupto. Eso es lo que intentamos hacer. Pero si no Estados Unidos también podrá realizar sus planes sin el apoyo internacional", advirtió.



Afirmó que el caso de Venezuela es diferente a los diálogos que Estados Unidos lleva a cabo con otros dictadores en el mundo.

"En esta administración no tenemos miedo de usar el término 'Doctrina Monroe', ya que su objetivo y el de todos los presidentes de Estados Unidos desde Ronald Reagan siempre ha sido el de un hemisferio completamente democrático", indicó.



La Doctrina Monroe, nombre por el que se conoce a la política exterior adoptada por Estados Unidos respecto a los países latinoamericanos, es conocida además bajo el lema de "América para los americanos", que se usó en muchas ocasiones para defender los intereses de Washington en América Latina.



Asimismo, Bolton hizo referencia a su frenética actividad en Twitter, donde ha llegado a publicar unos 150 mensajes sobre Venezuela, la mayoría en español, en el marco de los esfuerzos para recabar apoyo para "una transición pacífica del poder de Maduro a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente encargado de Venezuela.



Tanto en la entrevista a la CNN, como en otra publicada este domingo por el canal Fox News, Bolton criticó la influencia de Cuba en Venezuela.



"Parte del problema en Venezuela es la fuerte presencia cubana, hay de 20 mil a 25 mil funcionarios de seguridad cubanos, este es el tipo de cosa que nos parece inaceptable", indicó a la CNN Bolton, quien minutos más tarde dijo en Fox News que había que desembarazarse" de dicha influencia de Cuba.

También señaló a esta segunda cadena de televisión que hay conversaciones "bajo la mesa" sobre el futuro del Ejército venezolano.



Por otro lado, advirtió a Maduro que si se detiene a Guaidó a su regreso a Venezuela solo acelerará el día de su propia marcha, porque, aseguró, "la oposición está unida de una manera sin precedentes en los últimos 20 años".



Guaidó anunció la víspera su regreso a Venezuela tras una gira por cinco naciones latinoamericanas, que le han llevado a Argentina, Paraguay, Colombia, Brasil y Ecuador, en busca de apoyo político.



"Anuncio mi regreso al país y la convocatoria de movilizaciones en todo el territorio nacional para este lunes y martes", escribió Guaidó en su cuenta de Twitter, en los primeros minutos del domingo.

#Venezuela



Tal y como dije ayer, anuncio mi regreso al país.



Convoco al pueblo venezolano a concentrarse, en todo el país, mañana a las 11:00 am.



Atentos a las redes oficiales, estaremos informando puntos de concentración #VamosBien porque vamos todos. ¡Vamos Venezuela! — Juan Guaidó (@jguaido) 3 de marzo de 2019

AC