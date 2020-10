Donald Trump, sin síntomas de coronavirus, informa su médico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no muestra síntomas de coronavirus tras pasar su primera noche en la Casa Blanca después de haber salido el lunes del hospital militar en que estaba ingresado, informó su médico personal, Sean Conley.

"El presidente tuvo una primera noche reconfortante en casa y hoy no muestra síntomas"

"Esta mañana el equipo de médicos del presidente se reunió con él (Trump) en su Residencia. Tuvo una primera noche reconfortante en casa y hoy no muestra síntomas", señaló Conley en un comunicado difundido por la Casa Blanca.

Según el médico, "los síntomas vitales y el examen físico permanecen estables, con un nivel de saturación de oxígeno ambulatorio de 95-97 por ciento".

"En general -continuó-, (Trump) continúa haciéndolo extremadamente bien".

El mandatario salió el lunes por la tarde del hospital militar Walter Reed, en las afueras de Washington, tras haber ingresado el viernes después de haber dado positivo en las pruebas de COVID-19.

Funcionarios en cuarentena

CORONAVIRUS PEGA AL PENTÁGONO

Este martes se dio a conocer que el jefe del Estado mayor conjunto de EU, el general Mark Milley, y otros altos cargos del Pentágono se encuentran en cuarentena después de que un subcomandante diera positivo por COVID-19, informaron este martes fuentes oficiales.

La cuarentena afecta a prácticamente todos los principales asesores militares del presidente estadounidense, Donald Trump, conocidos como el Estado mayor conjunto, revelaron los diarios The New York Times y The Wall Street Journal, citando fuentes del Pentágono.

Su decisión se supo poco después de que la Guardia Costera de EU anunciara en un comunicado que el subcomandante de esa rama de las Fuerzas Armadas, el almirante Charles Ray, fue diagnosticado con la enfermedad este lunes.

JM