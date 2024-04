Donald Trump orquestó un “plan delictivo” para influir en las elecciones de 2016, aseguró ayer la Fiscalía de Manhattan en el juicio al ex presidente estadounidense, que corre en paralelo con su intento de volver a ocupar la Casa Blanca tras las elecciones del 5 de noviembre.

“Este caso es sobre una conspiración delictiva y un encubrimiento”, dijo el fiscal Matthew Colangelo en la presentación oral de la causa.

“Orquestó un plan delictivo para influir en la elección presidencial de 2016”, sostuvo antes de agregar que el magnate “mintió” en los libros contables “una y otra vez” para ocultarlo.

El magnate de 77 años está acusado de 34 delitos de fraude contable para encubrir el pago de 130 mil dólares a la ex actriz de cine de contenido sexual Stormy Daniels, con el fin de silenciar un supuesto encuentro íntimo ocurrido una década antes, en la recta final de la campaña de 2016 que le llevó sorpresivamente a la presidencia.

Al cabo de unas seis semanas de juicio, los 12 miembros del jurado (apoyados por seis suplentes) ciudadanos, cuyos nombres han sido ocultados por razones de seguridad, tendrán que emitir un fallo unánime que sellará el futuro del político posiblemente más controvertido de la historia moderna del país.

“Recuerden, han prometido ser justos”, les advirtió el juez Juan Merchán al inicio del juicio oral.

La sesión, que ya había sido acortada a la mañana debido a la Pascua judía, concluyó a las 12:30 horas locales debido a la cita con el dentista de uno de los jurados.

Esto es una “interferencia electoral”, dijo el magnate republicano al llegar al Tribunal Supremo de Manhattan. “Es un día triste para Estados Unidos”, agregó.

Si es declarado culpable, Trump podría ser condenado hasta cuatro años de cárcel e incluso ser despojado de su derecho a voto. Si ganara la elección de noviembre contra el aspirante demócrata, el actual presidente Joe Biden, podría convertirse también en el primer mandatario que gobierna desde una cárcel.

“Va a ser el juicio más extraordinario probablemente de la historia del país. Lo que está en juego es casi infinito en términos de lo que podrían ser las consecuencias” para el magnate, declaró el antiguo fiscal y actual profesor de derecho de la Universidad Pace de Nueva York, Bennett Gershman.

El Universal

“No hay nada malo en intentar influir en elecciones”

La defensa del ex presidente Donald Trump, acusado de falsificar documentos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y proteger así su campaña electoral de 2016, aseguró ayer que el político republicano es “inocente” y que actuó bajo el paraguas de la “democracia”.

“Tengo una alerta de ‘spoiler’: no hay nada malo en intentar influir en unas elecciones. Se llama democracia. Intentan hacer de ello algo siniestro”, completó el abogado Todd Blanche, encargado de abrir ayer la primera jornada de la fase de alegatos iniciales por parte de la defensa de Trump.

Blanche sostuvo que los pagos realizados a Michael Cohen, ex abogado que trabajó para Trump hasta 2017, por un valor de 420 mil dólares se realizaron para compensar sus “servicios” legales y no para compensarlo por orquestar un plan para ocultar información que pudiera perjudicar al ex mandatario, como alega la Fiscalía.

Blanche argumentó que Trump tiene derecho a la presunción de inocencia, “algo que algunos de sus críticos pierden de vista”, y que la Fiscalía ha presentado “una historia muy bonita y simple” porque no entienden que la figura del otrora presidente “desborda la realidad”.

Asimismo, aprovechó esta declaración para criticar a Stormy Daniels, a quien calificó como una persona “parcial” que ha “hecho una carrera” vendiendo su supuesta aventura con Trump.

Y también cargó contra Cohen, quien se declaró culpable en 2018 de cargos federales derivados del pago, al que definió como “obsesionado” con Donald Trump.

“Él tiene un objetivo, una obsesión con acabar con el presidente Trump. No se puede confiar en él, se los aseguro”, zanjó Blanche.

El Universal

Podría ganar más de mil MDD gracias a un “bonus”

El ex presidente estadounidense, Donald Trump, sumará hoy un “bonus” de 36 millones de acciones de su empresa Trump Media, valorado en más de mil millones de dólares (MDD), a menos que sufra una fuerte caída de más del 50% en bolsa.

Según un documento entregado por la empresa al regulador bursátil de Estados Unidos, Trump reunirá las condiciones para recibir el “bonus” e incrementar su participación en Trump Media si la acción se mantiene este martes por encima de un valor de referencia de 17.50 dólares. Ayer, Trump Media cerró la sesión a 35.50 dólares por acción, muy por encima del promedio.

Los 36 millones de acciones que Trump recibirá potencialmente se sumarán a los 78.75 millones de acciones que ya posee como accionista mayoritario de la compañía, con lo que su participación estará valorada en cuatro mil millones de dólares.

No obstante, algunos medios señalan que no está todo asegurado, puesto que la acción ha sufrido una gran volatilidad desde que salió a bolsa hace menos de un mes.

El “bonus” de Trump Media depende de que las acciones de la empresa se mantengan por encima de los 17.50 dólares durante un periodo de 20 días hábiles en bolsa dentro 30 días contados a partir del 25 de marzo, indica la documentación para el regulador.

Trump Media puede emitir 40 millones de acciones en esa categoría de “bonus” como parte de su acuerdo de fusión con Digital World Acquisition Corp., un tipo de cotizada conocido como “spac” que le permitió salir a bolsa evitando las vías tradicionales.

Ese medio señala que las acciones de Trump están protegidas por una provisión que le impide venderlas en los seis meses posteriores a la fusión.

El ex presidente Donald Trump afronta actualmente un juicio penal inédito en Estados Unidos y tiene un complejo calendario judicial que le supone un gran gasto, que se suma además al de su campaña política de cara a las presidenciales de noviembre en ese país, en las que es el principal candidato republicano y que tiene un largo camino recorrido con preferencia en varios Estados.

El Universal

