El ganador de las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EU), Donald Trump, advirtió que una vez que asuma la presidencia, llevará a cabo sus planes de deportación masiva “porque no tenemos opción”.

Ayer, en entrevista telefónica con NBC News, Trump dijo que su arrolladora victoria sobre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris es un mandato para hacer que impere “el sentido común” en el país.

“Obviamente tenemos que hacer la frontera fuerte y poderosa”, señaló Trump, quien rechazó desear que no entre nadie. “Yo no soy de los que dicen: ‘No, no pueden entrar’. Queremos que la gente entre”, aseguró.

Y es que en su discurso de proclamación del triunfo, la madrugada del miércoles, Trump había dicho que quiere que la gente entre a EU, pero “por la vía legal”.

Cuando NBC le preguntó acerca de lo costoso que sería deportar a millones de migrantes, respondió: “No es una cuestión de precio. En realidad, no tenemos elección. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los capos de la droga han destruido países, y ahora van a volver a esos países porque no se van a quedar aquí. No hay precio”.

El republicano reconoció que parte de la razón por la que obtuvo el triunfo fue justamente su mensaje migratorio. Los estadounidenses, consideró, “quieren tener frontera. Les gusta que la gente venga, pero tienen que venir amando a este país. Tienen que venir legalmente”.

México debe “estar preparado para todo”, advierte Marcelo Ebrard

La relación con Estados Unidos, con la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, incluyendo la revisión del T-MEC, no necesariamente será fácil, suave o tranquila, por lo que “hay que estar preparados para todo”, reconoció el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón.

El ex canciller reconoció que “no estoy diciendo que sea fácil, pero estamos preparados para sortearlo y tenemos elementos estructurales muy en favor de México… Eso no quiere decir que vaya a ser suave, tranquilo y que no vayamos a tener tensiones, pero hay que estar preparados para todo”.

El Secretario de Economía dijo que si Trump cumple su amenaza de imponer un 25% de arancel a los productos mexicanos que importan, la repercusión sería para los consumidores estadounidenses.

Consideró que los señalamientos de Trump de que impondrá ese arancel porque muchos productos mexicanos tienen un gran componente asiático no tiene razón de ser, pues “la mayor parte de las importaciones que tenemos en México que provienen, en este caso en particular de China, son 50 empresas de las cuales la gran mayoría son norteamericanas ¿Por qué importan de China? pues porque buena parte de la producción del mundo y de estas empresas está en China”.

Expuso que serán varios los temas económicos que se pongan sobre la mesa en las semanas por venir.

CT