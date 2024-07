El presidente de Estados Unidos, Joe Biden se pronunció este sábado sobre el atentado que sufrió Donald Trump durante un mitin como acto de campaña en Pensilvania.

La Casa Blanca anunció que el mandatario estadounidense planeaba dar un discurso a la nación minutos después de enterarse sobre lo ocurrido y al respecto emitió un comunicado en el cual se mostró contundente: "No hay lugar para este tipo de violencia en los Estados Unidos".

Minutos después en una breve declaración del presidente estadounidense dijo que "todos deben condenar" las escenas violentas en Pensilvania.

Declaró que esperaba hablar con Donald Trump más tarde esta noche y agregó que había sido informado detalladamente sobre lo sucedido. "He tratado de comunicarme con Donald. Está con sus médicos", dijo Biden.

"No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos tolerar esto", añadió.

Anteriormente, un funcionario de campaña dijo que la campaña de reelección de Biden estaba pausando todas las comunicaciones salientes y trabajando para eliminar los anuncios de televisión lo más rápido posible.

SV