Destituyen a investigador por mensajes anti-Trump

Un veterano agente de contrainteligencia del FBI fue destituido del equipo del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la intromisión rusa en las elecciones tras descubrirse que intercambió mensajes de texto en los que criticaba al presidente Donald Trump, dijo el sábado una persona allegada a los hechos.

El agente, que también había trabajado en la pesquisa sobre el servidor privado que Hillary Clinton utilizó para sus correos personales, fue despedido a mediados de año. La fuente que habló sobre el asunto con The Associated Press no está autorizada a hacer declaraciones y lo hizo a condición de guardar el anonimato.

Peter Carr, portavoz de Mueller, dijo que éste sacó del equipo investigador al agente Peter Strzok “de inmediato en cuanto se enteró de las acusaciones”.

El veloz despido del agente sin duda reflejó la pretensión de blindar a los investigadores frente a cualquier acusación de que tienen favoritismos o prejuicios políticos. El presidente Trump y muchos de sus simpatizantes han intentado desacreditar la pesquisa, en parte con afirmaciones de que existe una estrecha relación entre Mueller y el despedido director del FBI, James Comey, y señalamientos de que algunos abogados del equipo hicieron contribuciones a campañas de candidatos demócratas.

La oficina del inspector general, que efectúa una amplia investigación sobre el manejo que hizo el FBI en el caso de los correos electrónicos de Clinton, le avisó a la oficina de Mueller sobre la existencia de los mensajes de texto.

Mueller investiga si colaboradores de la campaña de Trump se coordinaron de alguna manera con Rusia para influir en el resultado de las elecciones presidenciales de 2016, y el historial de Strzok en contrainteligencia quizá fue considerado particularmente valioso para una pesquisa hermética del FBI sobre contactos con extranjeros.

A la fecha, cuatro personas han sido acusadas a consecuencia de la investigación de Mueller. El cargo más reciente de esa pesquisa fue fincado el viernes cuando el exasesor de seguridad nacional Michael Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI sobre sus conversaciones con el embajador ruso. Flynn se comprometió a cooperar en la investigación.

