Descubren en China más de 200 tumbas de hasta 2 mil 500 años de antigüedad

Los hallazgos arqueológicos en China cada vez son más y demuestran la importancia de las civilizaciones antiguas, por lo que recientemente, un equipo de arqueólogos descubrió más de 200 tumbas de hasta 2 mil 500 años de antigüedad en el centro de China durante las obras para las vías de un tren de alta velocidad en la región.

Las tumbas, que abarcan un periodo de uso cercano a los 400 años y fueron descubiertas en las obras del tramo Pingluo-Zhou del tren de alta velocidad de la provincia, estaban distribuidas de manera ordenada y se encontraban en un estado de conservación relativamente bueno.

Este hallazgo, realizado en el municipio de Luohe, perteneciente a la provincia de Henan, ofrece información sobre la evolución cultural y urbana de la región entre los períodos de los Reinos Combatientes (475 a 221 a. C.) y la dinastía Han Oriental (20 d. C. a 220 d. C.).

Entre los más de mil artefactos recuperados de su interior destacan espadas y dagas de bronce propias del período de los Reinos Combatientes, así como objetos de cerámica, herramientas de hierro y objetos de jade asociados a las dinastías Han.

Los arqueólogos subrayaron que este hallazgo complementa descubrimientos previos en la zona, como murallas de antiguas ciudades, caminos, cimientos de edificios, talleres de cerámica y sitios de acuñación de monedas. Estas evidencias confirman la importancia histórica de Luohe y, en particular, de la ciudad de Yancheng, que habría tenido una considerable escala durante estos períodos.

El Instituto de Arqueología de Henan señaló que el descubrimiento no solo enriquece el conocimiento sobre las estructuras sociales y económicas de la época, sino que también arroja luz sobre el desarrollo urbano y cultural de la región en la antigüedad.

TE PUEDE INTERESAR: Los nativos americanos utilizaron huesos de zorros y felinos para sus primeras agujas

GG