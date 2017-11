Denuncias de acoso podrían afectar a republicano en Alabama

Los operativos políticos republicanos de larga data temen que unas denuncias de acoso sexual perjudiquen gravemente las posibilidades de un candidato republicano a senador en Alabama, a pesar de que el imputado, Roy Moore, rechazó airadamente haber tenido un encuentro sexual con una niña hace varias décadas.

Las revelaciones fueron publicadas el jueves en el diario Washington Post, un mes antes de la elección especial del 12 de diciembre y podrían hacer que el Partido Republicano pierda uno de sus escaños en el Senado estatal.

Por lo pronto, el brazo de campaña de los republicanos en el Senado puso fin formalmente a un acuerdo de recaudación de fondos con Moore. El precandidato presidencial del partido en 2012 Mitt Romney fue más allá y pidió a Moore que desista de la candidatura y abandone la contienda.

Moore, de 70 años y exjuez de la Corte Suprema estatal, rechazó enfáticamente la creciente presión para que abandone su candidatura al Senado. Los líderes republicanos temen que ese escaño, que era considerado seguro, esté en peligro justo un mes antes de los comicios extraordinarios.

Moore, un cristiano fundamentalista de expresiones francas, fustigó el informe del Washington Post de que tuvo contacto sexual con una niña de 14 años y de que acosó a otras tres adolescentes décadas antes. Dijo que el artículo del diario era "completamente falso y engañoso".

En una entrevista de radio el viernes, Moore no descartó totalmente el haber salido con adolescentes cuando él tenía treinta y tantos años.

Al preguntársele si ese comportamiento hubiera sido usual para él, Moore respondió: "No en general, no". Agregó: "No recuerdo haber salido con ninguna chica sin el permiso de su madre".