Denuncian que el Gobierno somalí tortura a menores detenidos

Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe publicado hoy casos de torturas, maltratos y abusos a menores de edad detenidos por las fuerzas de seguridad de Somalia sospechosos de pertenecer al grupo yihadista Al Shabab.

En el dossier titulado " 'Es como si estuviéramos en una prisión eterna': Abusos contra niños acusados de ofensa nacional", HRW detalla, mediante 65 testimonios de menores y familiares, las violaciones y los abusos sufridos por niños en custodia gubernamental desde 2015 por ser sospechosos de estar relacionados con Al Shabab.

Durante los 25 años que lleva activo el conflicto en Somalia, todas las partes implicadas han reclutado a menores, y en la última década el grupo terrorista ha integrado forzosamente en sus filas a miles de niños, algunos hasta de nueve años, obligándolos a combatir, denuncia HRW.

Somalia: Detained Children Face Abuse https://t.co/ScOw8whxdU — Human Rights Watch (@hrw) 21 de febrero de 2018

"Las autoridades somalíes no han tratado los casos de seguridad con niños de forma correcta", denuncia la organización de derechos humanos, quien documenta cómo los menores detenidos han recibido tratamiento coercitivo, aislamiento de sus familiares, e incluso palizas y torturas por las fuerzas de inteligencia.

"Me llevaban fuera de mi celda por la noche y me presionaban para que confesase. Una noche, me pegaron muy fuerte con algo que parecía un palo de metal. Estuve sangrando durante dos semanas, pero no recibí tratamiento médico", relata un chico de 16 años que pasó varios meses detenido en una prisión de las fuerzas de inteligencia en 2016.

Aunque la persecución y encarcelamiento de niños no es frecuente en Somalia, explica la ONG, las autoridades usan sistemas fuera de la ley para tratar los casos de menores en tribunales militares, tratándolos como si fueran adultos.

Las leyes internacionales de derechos humanos no impiden juzgar a niños que son miembros de grupos armados, pero establecen que se deben considerar medidas no judiciales y procedimientos legales acordes.

Desde 2016, más de dos docenas de menores han sido juzgados en tribunales militares solo en la región de Puntland, en el norte del país.

"Los niños, que han sufrido con Al Shabab, se encuentran con maltratos y dificultades una vez son puestos bajo custodia gubernamental", explica la investigadora de HRW Laetitia Bader.

En el documento se recogen casos como el de un adolescente de 15 años que fue secuestrado por el grupo terrorista y condenado posteriormente en un juicio a 10 años de prisión por portar un arma.

Bader pide al Gobierno somalí que "trate a los niños como si fueran víctimas del conflicto y se asegure de que, a pesar de los crímenes que hayan cometido, se les proporcione protección básica".

Los atentados de Al Shabab son frecuentes en Somalia, país que en octubre de 2017 sufrió el peor de su historia, un ataque con camiones bomba en la capital, Mogadiscio, que causó 512 muertos.

Según analistas locales, los problemas internos del Gobierno y su distanciamiento con la cúpula del Ejército han permitido a los yihadistas recuperar su capacidad de atentar a gran escala.

La organización terrorista, que se afilió en 2012 a la red internacional de Al Qaeda, controla parte del territorio en el centro y el sur de Somalia y aspira a instaurar un Estado islámico de corte wahabí en el país.