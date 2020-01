Denuncian intento de "intervención" de EU en el Parlamento venezolano

El Gobierno de Nicolás Maduro acusó este jueves a la Administración estadounidense de Donald Trump por supuestamente intervenir en asuntos relacionados con el Parlamento venezolano, cuya presidencia está en disputa entre el líder opositor Juan Guaidó y el diputado Luis Parra, apoyado por el chavismo.

El canciller venezolano, Jorge Arreaza, denunció que EU envió a varios países un documento con el que busca "intervenir en los procesos administrativos, políticos y soberanos" del país sudamericano, entre otras cosas porque no reconoce a Parra como jefe de la Cámara.

La misiva, según Arreaza, "solicita apoyo para un comunicado electoral sobre elecciones libres y justas en Venezuela" que pretendía publicarse antes del 5 de enero, cuando Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, no pudo ser reelegido en la sede del Parlamento por impedimento de policías.

El texto estadounidense, siempre según el canciller, no se publicó porque no consiguió los apoyos pues "la inmensa mayoría de los países del mundo no apoyan esta estrategia intervencionista".

El jefe de la diplomacia chavista señaló que EU habla de generar un Gobierno de transición en Venezuela y, para ello, insta a seguir "aplicando presión diplomática y económica contra el antiguo régimen de Nicolás Maduro", quien se mantiene en el poder pese a su cuestionada reelección de 2018.

"El comunicado enviado por Estados Unidos menciona que es necesario buscar un Gobierno de transición, apoyando a la Asamblea Nacional y presionando económicamente al Gobierno de Nicolás Maduro para desestabilizarlo", advirtió.

Además, Arreaza aseguró que la Administración de Trump dijo a los demás países, en la misma nota, que las elecciones legislativas que corresponden celebrar este año en Venezuela "deben ayudar a darle forma al futuro del país", envuelto en una crisis política y económica que ha traído consigo la emigración de casi cinco millones de personas.

JM