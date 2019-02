Denuncian a expresidente hondureño

El Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) denunció al expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) de malversar más de un millón de dólares destinado a programas sociales.

De acuerdo con la denuncia del Consejo Anticorrupción, Lobo y el exsecretario del Estado en Administración y Gestión Financiera Presidencial, Wilfredo Cerrato, son los “presuntos responsables de haber malversado más de un millón de dólares de fondos estaban destinados a la ejecución de programas sociales”, pero supuestamente se utilizaron para apoyar la seguridad presidencial.

Según el informe del organismo hondureño, la investigación se inició en el 2017 y se logró identificar que desde el despacho de la Presidencia y la oficina de la primera dama “se drenaron fondos que tenían finalidades específicas y se utilizaron para fines distintos durante el año 2013”.

Lobo declaró en rueda de prensa que la utilización de fondos para seguridad "tiene relación con el ejercicio de la presidencia", y que ello no lesiona los intereses de Estado.

"No he malversado fondos, ni abusado de la autoridad (...) no he cometido ningún delito, ninguna acción para lo cual no esté facultado en mi condición de presidente", argumentó.

Responsabilizó al gobierno de su propio Partido Nacional (PN, derecha) de promover la denuncia.

Lamentó que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández tenga presa desde febrero de 2018 a su esposa, Rosa Elena Bonilla de Lobo, acusada también de desviar fondos del despacho de la primera dama a sus cuentas personales.

El exmandatario ha criticado en entrevistas de prensa al presidente Hernández, a quien acusa de ordenar las acciones contra él y su esposa.

Con información de EFE y AFP