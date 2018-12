Demócratas rechazan pagar muro a cambio de ayudar a “dreamers”

La lideresa de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rechazó la idea de aprobar el financiamiento del muro que el presidente Donald Trump quiere erigir en la frontera con México a cambio de un acuerdo que ayude a evitar que cientos de miles de jóvenes migrantes sean deportados.

Pelosi dijo que el muro y las protecciones legales para los llamados “dreamers” no deberían estar relacionados, ya que son “dos temas diferentes”.

La legisladora hizo sus declaraciones después de que la Cámara de Representantes y el Senado aprobaran un proyecto de gasto de corto plazo para financiar al Gobierno hasta el 21 de diciembre.

Trump se ha comprometido a firmar la medida presupuestaria de dos semanas para facilitar las exequias esta semana del exmandatario George H.W. Bush, que falleció el 30 de noviembre. Sin embargo, Trump desea que el próximo paquete de egresos incluya por lo menos cinco mil millones de dólares para su propuesta de muro fronterizo, punto que los demócratas han rechazado.

La demócrata señaló que el financiamiento a la agencia debe abordar la seguridad fronteriza y no necesariamente incluye el muro.

Por su parte, Schumer dijo que un plan bipartidista del Senado para destinar mil 600 millones de dólares a la financiación de la seguridad fronteriza no incluye recursos para el muro de concreto de nueve metros de alto. Los recursos “sólo pueden ser destinados a vallas” y la tecnología que los expertos consideren adecuada y tenga sentido como elemento de seguridad.

AP

Senadores van por multas a Arabia Saudita por Caso Khashoggi

Varios senadores en Estados Unidos (EU) están evaluando múltiples iniciativas de ley para reprender formalmente a Arabia Saudita por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. El plan es preparar una resolución que consideraría “cómplice” al príncipe saudita Mohammed bin Salman en el asesinato.

Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo el que los senadores están estudiando tres medidas: una resolución para condenar al príncipe por el asesinato de Khashoggi, un proyecto de ley para suspender la venta de armas al reino y una resolución donde se le pida al Gobierno reducir la ayuda estadounidense que se brinda a Riad en la guerra que encabeza en Yemen.

AP

Trump empleó a mujer ilegal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, empleó durante más de cinco años como recamarera a una inmigrante indocumentada guatemalteca en su club privado de golf en Bedminister, New Jersey, informó el periódico The New York Times.

“Victorina Morales ha hecho la cama de Donald J. Trump, limpiado su inodoro y aseado sus trofeos de golf de cristal”, durante más de cinco años, señaló el diario al acompañar su artículo con una fotografía de la inmigrante, quien reveló que no ha sido la única indocumentada que trabaja para Trump en ese sitio.

La inmigrante de 45 años ha sido incluso reconocida por el apoyo “sobresaliente” que ha brindado durante las visitas de Trump. En julio pasado se le otorgó un certificado de la Agencia de Comunicaciones de la Casa Blanca con su nombre. “Todo un logro para un ama de llaves indocumentada”, indicó The New York Times.

Victorina dijo al periódico que se dedicaba al cultivo de maíz en una comunidad rural de Guatemala y que cruzó ilegalmente a Estados Unidos en 1999, para asentarse en Nueva Jersey, donde fue contratada en la propiedad de Trump en 2013 con documentos que confesó eran falsos. La inmigrante indicó que ella era la única trabajadora en el club que estaba ilegalmente en el país.

Trump ha hecho del combate a la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza, la piedra angular de su presidencia, incluyendo su compromiso de campaña de construir un muro en la frontera con México, hasta efectuar redadas en los lugares de trabajo, apuntó el rotativo.