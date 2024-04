Crisis México - Ecuador: ¿ecuatorianos necesitan visa para entrar al país?

Con la reciente polémica entre México y Ecuador surgen dudas en torno a las medidas que serán tomadas respecto al ingreso y libre tránsito de ecuatorianos en el país, ¿será requisito contar con visa?

Debido a la violación del artículo 22 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas de 1964 por parte del gobernador Daniel Noboa, México y Ecuador han protagonizado una fuerte discusión.

¿Que estipula el Artículo 22 de la Convención de Viena?

El Artículo 22 indica que “Los locales de la misión son inviolables” y que el país sede, por medio de sus agentes “no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión”.

En consultas con Presidente @lopezobrador_ ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) April 6, 2024

Por esta razón que Alicia Bárcena, secretaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de redes sociales anunció el rompimiento de las relaciones diplomáticas de México con Ecuador.

Hasta el momento, la información que se tiene al respecto es que todos los ciudadanos de origen ecuatoriano que tengan pasaportes diplomáticos u oficiales, no requerirán contar con una visa para ingresar a territorio nacional.

Sin embargo, es importante puntualizar, que el acceso y libre tránsito de personas con nacionalidad ecuatoriana en México cuentan con el permiso de su estadía en el país por no más de 90 días, y en actividades que no impliquen una remuneración, es decir, no pueden quedarse a trabajar.

Desde 2002, la Embajada de México en Ecuador comunicó que para las personas que cuentan con el pasaporte ordinario seguirá siendo requisito obligatorio la visa al ingresar a México.

Si eres una persona originaria de Ecuador y no cuentas con la visa mexicana, te recomendamos evitar comprar vuelos y/o hacer reservaciones en hoteles y estadías en México.

