Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, se declaró inocente ayer en Chicago de cargos de narcotráfico y otras imputaciones, a unos días de su asombrosa captura.

Vestido con un uniforme carcelario color naranja, Guzmán López, apodado “El Güero Moreno” se puso de pie con los tobillos esposados mientras los fiscales federales de Chicago detallaban una acusación por cinco cargos que incluyen lavado de dinero, asociación delictuosa y otros relacionados con armas.

Ante la jueza federal de distrito, Sharon Coleman, el “Chapito” declinó usar intérprete en español y respondió en inglés “sí, su Señoría” a la mayoría de las preguntas, diseñadas para determinar si comprendía el procedimiento al que fue sometido.

Guzmán López estuvo acompañado de su abogado, Jeffrey Lichtman, el mismo que defendió al Chapo y que actualmente defiende a Ovidio Guzmán, hermano de Joaquín y quien se encontraba en la misma prisión, MCC Chicago, donde hoy está “El Güero Moreno”, antes de ser trasladado a un lugar desconocido.

Al acabar la audiencia, su abogado Jeffrey Lichtman reconoció en un encuentro con periodistas que su cliente podría enfrentar la pena de muerte. Aunque el Estado de Illinois, donde está Chicago, la abolió en 2011, podría ser trasladado a otra Entidad para el juicio.

En la breve audiencia de ayer se tomaron fuertes medidas de seguridad y se prohibieron los teléfonos, las computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos en la sala del tribunal. Guzmán López permaneció de pie, acercándose al micrófono para responder a la jueza, a menudo con los brazos cruzados en la espalda.

“El Chapito” permanecerá encarcelado en Chicago y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 30 de septiembre. Por su parte, Zambada se declaró inocente la semana pasada de varios cargos de narcotráfico y fue arrestado sin derecho a libertad bajo fianza. Deberá presentarse nuevamente ante el tribunal este jueves.

Cabe recordar que ambos hombres, que enfrentan distintos cargos en Estados Unidos, supervisaban el tráfico de “decenas de miles de kilogramos de drogas a Estados Unidos, junto con la violencia que conlleva”, de acuerdo con el FBI.

Agencias

Disienten abogados de “El Mayo” y “El Chapito”

El abogado de “El Mayo” Zambada, Frank Pérez, afirmó que su cliente fue secuestrado por Guzmán López y llevado a Estados Unidos en un avión privado que aterrizó cerca de El Paso. Pérez rechazó las afirmaciones de que su cliente fue engañado para volar a territorio estadounidense.

Pero Jeffrey Lichtman, el abogado de Guzmán López y quien ha representado a otros miembros de la familia, rechazó esas ideas sin dar detalles.

“Ha habido una enorme cantidad de rumores y cosas publicadas en la prensa. No sé qué es real. No sé qué no es real”, dijo. “Pero no debería sorprender a nadie que hay una historia que parece cambiar cada pocos minutos, lo que significa que mucho de lo que se filtra a la prensa es inexacto”. Añadió que “no hay cooperación con el Gobierno y nunca la ha habido”.

“Probable”, intrusión de militares de EU: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó la intrusión de Fuerzas Armadas estadounidenses en México para arrestar a Joaquín Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán, e Ismael “El Mayo” Zambada, aunque reconoció que no tiene pruebas.

“No se descarta (la intrusión de Fuerzas Armadas de Estados Unidos) pero no hay pruebas”, expuso el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

AMLO cuestionó la detención de ambos narcotraficantes, arrestados el jueves en El Paso, Texas, tras bajar de un avión que salió de México sin conocimiento del Gobierno de nuestro país.

López Obrador señaló que, aunque trascendió que existieron negociaciones entre el Gobierno estadounidense y Guzmán López para que el capo se entregara en aquel país, que tampoco informaron a México sobre estos supuestos acuerdos.

“No, no hay informes”, apuntó, al tiempo que indicó en su encuentro con los medios que “hay también el antecedente, como el mismo Gobierno de Estados Unidos lo está asegurando, de que venían haciendo acuerdos con Guzmán (López)”.

Recordó que “eso es lo que ellos dicen de tiempo atrás, incluso hablan hasta de dos o tres años de acuerdos, dicen que hace algunas semanas, pero hay también la versión de que llevaban más tiempo con acuerdos con él”.

De paso, también expresó su inconformidad por la información que han proporcionado las autoridades estadounidenses a México sobre ambas detenciones. “No (estoy conforme). Todavía falta mucho, falta saber de dónde salieron (...) porque inicialmente mandaron de Migración de México el plan de vuelo de Hermosillo, una avioneta a Nuevo México, pero luego se menciona de que no salieron de ahí y no se tiene una información confiable”.

López Obrador reconoce que no hay pruebas de presencia militar de EU en la operación. EFE

Voz del experto

Yuriria Rodríguez, doctora en Ciencias Penales

Es inverosímil creer que la DEA no colaboró

No es creíble la versión de que Joaquín Guzmán López haya planeado el traslado de “El Mayo” Zambada sin ayuda de la DEA, considera Yuriria Rodríguez, doctora en Ciencias penales.

“No es verosímil. Igual me parece que toda esta mitología de que ‘Los Chapitos’ habrían hecho una especie de secuestro me parece totalmente ridícula. No sólo no hay elementos para demostrar que lograron secuestrar a ‘El Mayo’, sino que no habría sido posible llevarlo hasta la frontera sin el apoyo de las autoridades de la DEA. No hay forma, no hay un operativo tan limpio, que yo recuerde, en la historia de las entregas de criminales o delincuentes de ese nivel, que pudiera darse sin la participación de la DEA y quizá de algunos agentes de inteligencia en México”.

Añadió que Estados Unidos no le comparte información al gobierno mexicano porque actualmente se desarrolla un proceso electoral, y la ley lo prohíbe.

“Sí (le estaría regateando información a México). No hay detalles porque están en veda electoral en la Unión Americana, esto ha generado un vacío de información, pero yo no dudo que Estados Unidos, en cuanto se levante esta especie de tregua electoral, ahí sí son muy respetuosos de la ley, habrán de salir a dar información muy precisa de cómo fue este operativo y no me cabe duda de que Biden va a aprovechar esa plataforma para sumar a Kamala Harris y enaltecer todavía más el papel de la DEA”.

También aseguró que como no se ha confirmado que las autoridades estadounidenses intervinieron en el traslado de “El Mayo” no están obligadas a informar a México del caso.

“No se viola la soberanía mexicana. ‘El Mayo’ aparece de repente en El Paso, Texas, así que no hay por qué exigirles a las autoridades estadounidenses nada, ellos no tienen obligación de darnos ninguna información; si ellos quisieran, incluso, podrían abstenerse de informar qué fue lo que pasó. ‘El Mayo’ aparece en El Paso, Texas, es la única información que tenemos verificable y hasta ahí no hay violación a nuestros derechos como país ni a nuestra soberanía nacional”.

CT