Coronavirus: el mapa que muestra los distintos tipos de cuarentena que adoptaron los países de América Latina

Muchos países intentan frenar así el contagio del SARS-CoV-2, causante de covid-19, y evitar la sobrecarga de sus sistemas de salud, en algunos casos ya muy debilitados.

En el siguiente mapa interactivo te mostramos cuán estricto es el nivel de cuarentena adoptado por cada país, de acuerdo con la siguiente clasificación:

Más restrictivo : hay un toque de queda o restricciones obligatorias en el movimiento de personas y otras medidas punitivas como multas o posibilidad de encarcelamiento.

: hay un toque de queda o restricciones obligatorias en el movimiento de personas y otras medidas punitivas como multas o posibilidad de encarcelamiento. Restrictivo : hay un toque de queda o restricciones obligatorias sobre el movimiento de personas.

: hay un toque de queda o restricciones obligatorias sobre el movimiento de personas. Medio alto: hay restricciones de circulación y no hay toque de queda.

hay restricciones de circulación y no hay toque de queda. Medio : los gobiernos recomiendan (no obligan) a restringir el movimiento de población.

: los gobiernos recomiendan (no obligan) a restringir el movimiento de población. Sin restricciones: no hay medidas restrictivas.

En algunos países, las cuarentenas obligatorias están localizadas en ciertas regiones o zonas determinadas.

En Chile, por ejemplo, algunas comunas de Santiago, la capital, y localidades del centro-sur y sur del país, como Punta Arenas o Puerto Williams, fueron puestas en cuarentena obligatoria.

En México, el gobierno suspendió las clases a nivel nacional y recomendó (no obligó) a la población que se quedara en casa "si no es indispensable" salir y alentó a no visitar las playas.

Al menos siete estados mexicanos, entre ellos Jalisco, Quintana Roo o Michoacán, ya han implementado medidas más estrictas, como el toque de queda y multas.

En la misma línea, el gobierno de Brasil ha hecho recomendaciones para que se mantenga el distanciamiento social pero no ha impuesto restricciones, una medida que ha resultado polémica.

Sin embargo, todos los estados cancelaron las actividades escolares y al menos 23 de ellos cerraron templos, playas y los comercios que no fueran esenciales, como farmacias o supermercados.

El presidente Jair Bolsonaro defiende que se relajen las medidas para evitar daños económicos y advirtió con reabrir la actividad comercial en los estados. La Corte Suprema Federal señaló al menos dos veces que los estados tienen la autonomía para mantener sus decisiones.

Nicaragua es el país de la región que menos medidas ha tomado para hacer frente al coronavirus.

Varias organizaciones internacionales alertaron de las consecuencias que podría tener esta falta de medidas en un país que ya tiene factores de riesgo adicionales, como la ausencia de agua potable permanente o el hacinamiento, entre otros.

***

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de muestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.