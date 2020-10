Coronavirus: Trump cumple 24 horas sin síntomas y desarrolla anticuerpos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene síntomas de COVID-19 desde hace 24 horas ni fiebre desde hace cuatro días, informó este miércoles su médico en un comunicado.

El doctor Sean Conley dijo en su mensaje que Trump le dijo esta mañana que "me siento fenomenal", y agregó que el mandatario "no ha tenido fiebre desde hace cuatro días y que no tiene síntomas desde hace 24 horas".

Conley precisó que los últimos análisis a partir de muestras tomadas el lunes permitieron detectar trazos de anticuerpos de COVID-19 que eran indetectables en la noche del jueves.

Para el virólogo Florian Krammer, de la escuela de medicina Icahn de Nueva York, los resultados no necesariamente son muy certeros a esta altura.

"Es posible que la mayoría de los anticuerpos detectados hayan venido en la transfusión", dijo a la AFP.

Trump recibió un tratamiento experimental contra el coronavirus basado en anticuerpos sintéticos desarrollados por el laboratorio Regeneron.

Para el profesor Michael Buchmeier, de la Universidad de California, la presencia de esos anticuerpos podría también significar que la infección "está en el paciente desde hace más tiempo del que se dijo".

Los médicos de la Casa Blanca dicen que Trump dio positivo a un primer test el pasado jueves. No obstante, no han dicho cuándo se le había hecho el test anterior.

