Coronavirus: Joe Biden advierte “un invierno muy oscuro” tras repunte de pandemia

El primer discurso del presidente electo de Estados Unidos (EU), Joe Biden, fue dedicado al combate del coronavirus, al advertir que su país enfrenta un “invierno muy oscuro”.

“Se los suplico, lleven cubrebocas. Háganlo por ustedes, por su vecino. Una mascarilla no es una declaración política, pero sí una buena manera de empezar a unir al país. Aún afrontamos un invierno muy oscuro”, señaló.

En su primera medida como presidente electo, Biden anunció la formación de un grupo de trabajo para atajar la pandemia, cuando EU acaba de superar los 10 millones de contagios. “Escucharemos a la ciencia”, subrayó.

El comité está compuesto por 13 expertos médicos, como el ex director de la Administración de Fármacos y Alimentos, David Kessler; la profesora de la Universidad de Yale, Marcella Nunez-Smith, y Zeke Emanuel, ex asesor de la Administración del ex presidente Barack Obama.

La oficina del demócrata desveló las líneas maestras de su plan, que incluye garantizar el acceso de gratuito a las pruebas de la enfermedad, solucionar los problemas con los equipos de protección individual y proporcionar recomendaciones “claras, coherentes y basadas en pruebas sobre cómo cada comunidad debe afrontar la pandemia y que los recursos lleguen a las escuelas, pequeños negocios y familias”.

Por último, Biden buscará el restablecimiento “inmediato” de la relación con la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que Trump retiró a EU, ya que resulta esencial para coordinar una respuesta global, cuando en el mundo se han rebasado los 50 millones de casos.

Justicia de EU avala investigar la elección

El secretario de Justicia de Estados Unidos (EU), William Barr, ha autorizado a los fiscales federales de todo ese país investigar las “acusaciones sustanciosas” de irregularidades en la votación antes de que se certifique la elección presidencial de 2020, a pesar de que hay poca evidencia de fraude.

Donald Trump no ha reconocido su derrota, y en su lugar afirma sin pruebas que ha habido una conspiración de los demócratas para sesgar el recuento de votos a favor de Joe Biden.

En un memorando dirigido a los fiscales federales, Barr escribió que las investigaciones “pueden llevarse a cabo si hay acusaciones claras y en apariencia creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, pudieran afectar el resultado de una elección federal en un Estado concreto”.

JL