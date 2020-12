Coronavirus: En obituario, hombre reclama a quienes no usan cubrebocas

Aunque regularmente los obituarios contienen exclusivamente mensajes de admiración y cariño hacia las personas finadas, el texto con el que Courtney Farr participó la muerte de su padre por coronavirus a la comunidad de Scott City, Kansas (EU) también incluyó un mensaje contundente para las personas que ignoran el riesgo que representa el COVID-19.

"Me gustaría compartir algo positivo sobre él, pero la realidad es que no estoy en circunstancias para hacer eso por el momento. Estoy dolido y enojado por como murió".

Fue el pasado 1 de diciembre que el médico veterinario Marvin James Farr perdió la vida a causa de esta enfermedad en el asilo Park Lane, tenía 81 años de edad y sus últimos momentos los pasó aislado y sin la oportunidad de despedirse de su familia, por lo que uno de sus hijos no dudó en dirigir su frustración hacia la causa que al igual que a su padre, ha arrebatado la vida a cientos de miles de estadounidenses; no atacó precisamente a la enfermedad.

"Murió en una habitación que no era la suya, siendo atendido por personas vestidas de maneras confusas y temibles. Murió por COVID-19, y sus últimos días fueron más difíciles y más solitarios de lo necesario. No estuvo rodeado de amigos y familia", describe Farr en un mensaje.

En el obituario del sitio web de la funeraria se publicó un repaso de la vida del hombre nacido en 1939 y la época difícil por la que Estados Unidos entonces atravesaba, justo tras la Gran Depresión y a punto del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, comparando la gran diferencia entre aquellos días en que miles de estadounidenses se vieron obligados a hacer hasta lo imposible por sobrevivir, y la actualidad, en que miles de estadounidenses se rehúsan a usar “una pieza de tela sobre su cara para protegerse”.

En el mensaje en su perfil de Facebook Courtney fue más duro y directo contra las personas irresponsables:

"Mi padre Marvin falleció ayer. Me gustaría compartir algo positivo sobre él, pero la realidad es que no estoy en circunstancias para hacer eso por el momento. Estoy dolido y enojado por como murió", inicia en su publicación.

"He pasado la mayor parte de este año escuchando a personas de mi ciudad decir que esta enfermedad no es real, que no es tan mala, que solo mata a ancianos, que las mascarillas no funcionan, etc. Y es por esas actitudes que la muerte de mi padre fue mucho más dura para él, su familia y sus cuidadores", concluye en un obituario que ya le da la vuelta al mundo por la impotencia y honesta rabia contenidos en él.