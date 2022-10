México condenó los “referendos ilegales” llevados a cabo por Rusia en su intento de anexar cuatro territorios ucranianos: Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia.

En la votación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hubo 143 sufragios a favor de este reclamo, cinco en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria) y 35 abstenciones (entre las que destacaron las de China, India y Cuba). El embajador de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, criticó la acción del Gobierno de Vladimir Putin.

La resolución significó el respaldo más firme a Ucrania desde que el Ejército ruso inició la invasión el 24 de febrero pasado.

La medida exhorta a los Estados, organizaciones internacionales y organismos especializados de la ONU a que no reconozcan ninguna modificación del estatuto de estas regiones y exige a Rusia que “revoque inmediata e incondicionalmente sus decisiones”, ya que “constituyen una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y son incompatibles con los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

La ONU vota y condena "anexión ilegal" de Rusia

La resolución, presentada por Albania y la propia Ucrania, y copatrocinada por una setentena de países, fue aprobada por 143 votos a favor, cinco en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria) y 35 abstenciones, entre ellos, China, Bolivia, Argelia, Pakistán, Honduras y Malí.

La resolución, titulada “Integridad territorial de Ucrania: defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”, declara que “los actos ilícitos”, en referencia a los referendos que realizó Rusia en Donetsk, Jersón, Lugansk y Zaporiyia, del 23 al 27 de septiembre pasados, “no tienen validez alguna (...) ni sirven para modificar de ninguna manera el estatuto de esas regiones en Ucrania”.

En este sentido, “exhorta” a los estados, organizaciones internacionales y organismos especializados de la ONU a que “no reconozcan ninguna modificación del estatuto” de estas regiones y “exige” a Rusia que “revoque inmediata e incondicionalmente sus decisiones”, ya que “constituyen una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania y son incompatibles con los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

Asimismo, le pide “que retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares del territorio de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente”.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, había urgido a los países de la ONU a que enviaran un mensaje contundente de que “el mundo no tolerará que un país se apropie de terreno de un vecino por la fuerza”.

“Hoy es Rusia la que está invadiendo Ucrania. Pero mañana se podría violar el territorio de otra nación. Podría ser usted. Usted podría ser el próximo”, recordó a los presentes.

Con esta resolución, la comunidad internacional manda “una sonora reprimenda a Rusia por su agresión a Ucrania”, dijo por su parte en un comunicado el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken.

Esta es la tercera derrota que la comunidad internacional inflige a Rusia en la ONU desde que invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022 y coincide con una nueva escalada de los bombardeos indiscriminados contra civiles e infraestructuras civiles en el país.

En las dos resoluciones previas de la Asamblea General contra la invasión rusa 141 y 140 países votaron respectivamente a favor, 5 en contra (Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria) y 35 y 38 se abstuvieron, entre ellos China, respectivamente.

Pese al hartazgo que habían mostrado muchos países del Sur de que el conflicto en Ucrania domina la agenda internacional dejando de lado otros problemas de importancia vital para ellos, la Unión Europea, principal valedora de la resolución, y Estados Unidos, se apuntan una nueva victoria diplomática contra Rusia que sigue estando aislada en su guerra.

“Rusia se ha aislado ella misma. Rusia es la única que puede parar el sufrimiento. Es hora de terminar la guerra ya”, concluyó la embajadora británica Barbara Woodward tras la votación.

AFP

El mundo está unido: Biden

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, dijo ayer que el mundo ha demostrado estar unido con la votación en la Asamblea General de la ONU para condenar los “referendos ilegales” llevados a cabo en cuatro regiones ucranianas y los intentos de Rusia de anexionarse esos territorios.

“Tras casi ocho meses de guerra, el mundo ha demostrado estar más unido y tener más determinación que nunca para echar en cara a Rusia sus violaciones”, indicó el mandatario estadounidense en un comunicado.

Biden acusó a Rusia de haber atacado la esencia de la Carta de Naciones Unidas y de estar resquebrajando los fundamentos mismos de la paz y la seguridad internacional.

“El mundo ha enviado un mensaje claro en su respuesta: Rusia no puede eliminar a un Estado soberano del mapa. No puede cambiar las fronteras por la fuerza. No puede apropiarse de un territorio de otro país”, indicó el presidente de EU.

EFE

El presidente de EU, Joe Biden, se mostró satisfecho por la resolución de la ONU. EFE