La comunidad internacional debe estar pidiendo un cese al fuego total en el conflicto entre Israel y Palestina y la construcción de un proyecto de paz en la zona advirtieron académicos del Iteso.

Carlos Cordero, internacionalista del Iteso, dijo que no se trata de apoyar a uno u a otro, sino de poner en el centro de la preocupación la vida de los civiles.

“Hay que considerar a todas las personas que han muerto en este conflicto, lamentablemente la opinión pública lo está tomando como si fuera un partido de fútbol y apoya a uno o no apoya al otro de acuerdo a sus pensamientos ideológicas, pero se nos olvida que alrededor de esto está la vida de 10 mil palestinos y 300 israelitas que murieron en los ataques de Hamas”, afirmó.

Comentó que la tregua que hay de alto al fuego para el intercambio de rehenes durante cuatro días vendrá a dar calma a la zona, aunque no será definitiva.

“Vamos a ver un respiro para la comunidad de Palestina y eso les va a dar herramientas para poder posicionar algunas inspecciones concretas en el proceso de negociación, pero lo cierto es que pasados esos cuatro días vendrá la intensificación del fuego en la franja de Gaza ya que Israel no va a detener su despliegue militar hasta que no hayan sido liberados todos los rehenes”, añadió.

Carlos Cordero dijo que estos cuatro días de tregua también serán decisivos para el posicionamiento de los países ya sea de una parte o de la otra.

“Vamos a ver a presidentes latinoamericanos defendiendo la soberanía de Palestina, vamos a ver a otros apoyando a Israel y será un momento crucial para ver si la balanza se inclina a favor de Palestina o Israel”, apuntó.

El internacionalista explicó que Egipto y Qatar son los dos países que han tenido más protagonismo a la hora de la negociación y otros países europeos como España también han intervenido para calmar el conflicto y desplegar ayuda a la franja de Gaza.

El presidente Pedro Sánchez estuvo en días pasados en Israel y se espera que ayude a empujar una posición más contundente por parte de la Comunidad Europea.

No obstante, Carlos Cordero reconoció que los conflictos bélicos en la zona van a continuar hasta que no se encuentre una salida de independencia del estado Palestino que es muy poco viable para conseguirlo porque Israel no lo quiere así y cuenta con el apoyo de Estados Unidos.

“El panorama es muy desesperanzador este conflicto va a seguir así”, concluyó.

Este viernes fueron liberados los primeros rehenes por parte de Israel y Hamas entre hombres, mujeres y niños.

Desde que inició el conflicto la ofensiva de Israel ha matado a más de 13 mil palestinos y miles se encuentran desaparecidos.

YC