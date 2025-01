El presidente colombiano Gustavo Petro pidió este viernes a sus compatriotas que trabajan sin estatus legal en Estados Unidos, que dejen inmediatamente sus labores y regresen a sus hogares lo antes posible.

"La riqueza la produce sólo el pueblo trabajador", dijo Petro en un mensaje en la red social X, antes Twitter. "Construyamos riqueza social en Colombia".

El presidente izquierdista dijo que su gobierno otorgaría préstamos a quienes acepten su oferta de regresar al país y enlistarse en uno de sus programas para iniciar un negocio.

Los comentarios de Petro amenazan con revivir la disputa del fin de semana pasado con el presidente Donald Trump, que casi desencadena una guerra comercial y la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y su aliado histórico en América del Sur.

En tanto, la embajada de Estados Unidos en Colombia reanudó el viernes el servicio de trámite de visas, luego de que fuera suspendido como respuesta a la negativa de Petro de aceptar vuelos con inmigrantes deportados, una tensión que derivó en amenazas mutuas de aplicar aranceles y que se selló con un acuerdo.

Más de un centenar de personas esperaban en fila para entrar a la embajada a cumplir con su cita de visado. Con su pasaporte y el formato de aplicación. Jairo Alfonso Sánchez, un colombiano jubilado de 64 años, esperaba conseguir la visa de turista luego de esperar cinco años para su cita.

"Fue una incertidumbre tenaz porque suspendieron las citas ayer, anteayer" , relató Sánchez, quien sueña con conocer Manhattan y la Estatua de la Libertad.

Sánchez dijo no estar de acuerdo con la decisión del presidente colombiano de rechazar los aviones con deportados, especialmente porque tuvo consecuencias para los solicitantes de visas.

"Todo es cortesía del presidente Petro, cómo se va a poner a pelear con Estados Unidos, es como una pulga ponerse a pelear con un elefante", aseguró.

La suspensión de los servicios afectó a cientos de solicitantes de visa como Katya Quiroz, quien recibió el domingo —el día que inició la tensión diplomática— un correo en el que era notificada de la cancelación de su cita para entrevista.

Donald Trump amaga con aranceles al petróleo mexicano

Quiroz, una odontóloga de 56 años, decidió probar suerte el viernes e intentar ingresar a la embajada, sin embargo, no le fue posible dado que su cita no ha sido agendada de nuevo. "Tenía todo preparado para viajar a Valledupar, pero al ver que abrieron ayer la embajada vine a ver qué posibilidades había que me atendieran hoy. No sé qué hacer, si esperar o cancelar el viaje", señaló la mujer, que aspira a una renovación de visa de turista.

MV