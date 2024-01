Temperaturas brutalmente bajas y peligrosos vientos helados seguían azotando gran parte de Estados Unidos (EU) ayer, lo que provocó afectaciones a los viajes y puso a prueba la determinación de los aficionados de la NFL en Buffalo para un partido de Playoffs que tuvo que postergarse debido a una tormenta de nieve.

Alrededor de 150 millones de estadounidenses se encontraban bajo alerta de vientos helados, o de frío y vientos peligrosos, dijo Zack Taylor, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland, mientras una masa de aire ártico se extendía hacia el Sur y el Este de Estados Unidos.

El domingo por la mañana se registraron temperaturas que oscilaron desde los -6.7 grados Celsius hasta los -40 grados Celsius en el Norte y Noreste de Montana. En la localidad de Saco, Montana, se registró una temperatura de -46 grados Celsius. Las temperaturas bajo cero también azotaron al Sur del país, llegando a lugares como Kansas, Missouri, Illinois y partes de Indiana, dijo Taylor.

Unos 114 mil hogares y negocios en Estados Unidos estaban sin luz ayer, la mayor parte de ellos en Oregon, después de los extensos apagones que comenzaron el sábado. Portland General Electric advirtió la amenaza de una tormenta de hielo y hoy podrían retrasar las labores para restaurar el servicio.

Las clases para hoy quedaron suspendidas en ciudades como Chicago, Denver, Dallas y Fort Worth.

A la tormenta se le atribuyeron al menos cuatro decesos durante el fin de semana en las inmediaciones de Portland, incluidas dos personas que aparentemente habrían fallecido por hipotermia. Otra persona murió luego que un árbol cayó sobre su casa y una mujer perdió la vida en un incendio que se propagó desde una estufa a fuego abierto luego de que un árbol cayó sobre una casa rodante.

En Utah, donde cayeron casi 1.2 metros de nieve en las montañas durante un periodo de 24 horas, una persona a bordo de una motonieve murió la noche del domingo después de chocar con un tráiler a unos 113 kilómetros al Sureste de Salt Lake City, según la Patrulla de Caminos de Utah. La víctima intentaba atravesar la autopista federal 40.

En Wyoming, un esquiador a campo traviesa murió luego de desatar una avalancha de 15 metros de ancho. La víctima fue arrastrada hacia un barranco a través de matorrales y árboles, y luego permaneció enterrada por unos 15 minutos antes de ser localizada por un compañero en las montañas al Sur de Alpine la tarde del domingo, según el Centro de Avalanchas Bridger-Teton.

En México también baja la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió ayer de la entrada de aire ártico, con posible caída de nieve y temperaturas mínimas de hasta -10 grados en el Norte del país.

El organismo pronosticó temperaturas mínimas de -10 a -5 grados y heladas en las sierras de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora.

También estimó un ambiente de “frío a muy frío” con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados y heladas en Baja California, Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

Y prevé de 0 a 5 grados en las montañas de Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Sinaloa.

El clima, agregó el pronóstico, podría traer caída de nieve, aguanieve o lluvia engelante en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Agencias

Alerta por posible crisis de energía

El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que existe una “cierta emergencia” energética por el frío en Estados Unidos, donde la onda gélida podría interrumpir el suministro de gas que usan las plantas eléctricas de México.

“Ahora estamos en una situación también de cierta emergencia, pero actuando de manera preventiva, por los problemas de las tormentas invernales en Estados Unidos, que afectan sobre todo la producción y la distribución del gas, y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas”, expuso.

“Ya estamos actuando para que el consumidor no padezca, que no haya apagones y que no aumente el precio de la luz, es algo parecido, no igual de intenso, y además ojalá y no se agrave, a lo que sucedió hace como dos años de fuertes nevadas en Texas, que ellos tardaron sin luz como un mes, sufriendo”, apuntó.

El Presidente afirmó que su Gobierno resolvió el problema "en una semana" porque intervino la Comisión Federal de Electricidad.

Telón de fondo

En 2021 México sufrió por falta de gas

El 15 de febrero de 2021 se desconectaron centrales eléctricas del Norte y Noreste del país, informó el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a consecuencia de una tormenta invernal en Texas, lo que provocó que una parte de la región Norte y Noroeste del país se quedará sin energía.

En aquella ocasión, la falta de gas natural que provenía de la red de distribución que se origina en Texas se paralizó por las bajas temperaturas que congelaron los ductos. La crisis por falta de energía duró tres días.

Este año el presidente de la Concamin, José Abugaber, explicó ayer que: “Derivado del frío y las heladas en Estados Unidos no se prevén afectaciones a las importaciones de gas, porque se han reforzado los sistemas en Estados Unidos para evitar que los fríos afecten las instalaciones”.

“En México se emitió una alerta, pero ésta solo fue para estar prevenidos, pero lo cierto es que no habrá afectaciones. Además, la región que exporta gas a nuestro país es la menos afectada. En resumen, no se prevén problemas en las importaciones de gas a nuestro país”.

