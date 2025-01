Científicos descubren tatuajes con complejidad artística en momias

Los tatuajes han formado parte del desarrollo del arte en la cultura humana desde hace más de 5.000 años, y ahora, gracias a técnicas láser, se ha podido descubrir esta práctica y sus formas en momias de Perú con 1.200 años de antigüedad.

Los responsables de este descubrimiento fueron los científicos de University College de Londres y la Universidad China de Hong Kong, quienes inspeccionaron más de 100 individuos momificados en busca de tatuajes. Sus hallazgos se publicaron en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, y el análisis de estos dibujos en la piel sugiere que algunos de los tatuajes escudriñados fueron producto de un esfuerzo especial, demostrando una complejidad artística.

Según explican los investigadores, históricamente las imágenes infrarrojas se han utilizado para visualizar tatuajes con buenos resultados en marcas apenas visibles o completamente invisibles, pero descubrir detalles nítidos de la decoración original en estos ha sido más difícil. Por ello, la fluorescencia, inducida por láser, ofrece una solución potencial a esta laguna, ya que produce las imágenes utilizando la fluorescencia procedente del interior de los objetos de estudio.

En este estudio se exploró la primera aplicación de esta técnica a tatuajes antiguos, y de esta forma el equipo liderado por Michael Pittman utilizó fluorescencia inducida por láser para estudiar tatuajes de aproximadamente 1.200 años de antigüedad en individuos momificados pertenecientes a la cultura precolombina Chancay, en la actual costa de Perú.

Según el análisis, los complejos motivos geométricos y zoomorfos fueron entintados con un objeto finamente puntiagudo, posiblemente una espina de cactus o un hueso animal afilado. "El nivel de detalle y precisión de la obra de arte fue superior al de la cerámica, los textiles y el arte rupestre asociados, lo que sugiere que los Chancay dedicaron un esfuerzo especial al menos en algunos de sus tatuajes" , detallan los autores en su artículo.

Para los investigadores, esto apunta a que la complejidad artística en el Perú precolombino estaba a un nivel más alto de lo que se pensaba, ampliando el grado de desarrollo artístico encontrado en Sudamérica en esa época.

