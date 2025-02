Carlos Slim critica postura de EU ante el narcotráfico

Carlos Slim, empresario e ingeniero mexicano, criticó que ante la situación de tráfico de drogas entrando por la frontera, Estados Unidos no despliegue militares, afirmando que es "un poco irracional" y cuestionó al gobierno de Donald Trump diciendo que en el país vecino "por magia" no hay mafias del narcotráfico.

Te puede interesar: Carlos Slim, en contra de que se imponga impuesto sobre fortunas

Slim afirmó que, mientras que los estadounidenses se quedan con la droga y el dinero que produce este delito, "aquí nos quedamos con las armas y la violencia".

Además, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum ha cumplido con su compromiso de enviar 10 mil elementos de Fuerzas Federales para vigilar la frontera norte para evitar el tráfico de drogas, en especial de fentanilo.

A pregunta expresa en conferencia de prensa, el presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y de América Móvil señaló que debe de haber un doble cuidado en la frontera.

"Lo que veo un poco irracional es que, ante esta situación de drogas entrando a Estados Unidos, que Estados Unidos no ponga ahí a militares o lo que sea para que no entre. Yo creo que debería de haber un doble cuidado, de aquí (de México) para que no salga y de allá (Estados Unidos) para que no entre", dijo.

El empresario cuestionó que solo se encuentren túneles de trasiego de droga en México, pero nunca en Estados Unidos.

Señaló que se requiere más presencia de instituciones de seguridad de Estados Unidos, como la DEA, para evitar el tráfico de drogas en su propio país.

"Lo que suena raro es que no haya nadie (grupos criminales), de repente llegan las cosas y desaparecen, quién sabe cómo por magia no hay mafias. Debería de haber una protección allá en la aduana o pasando la aduana impidiendo que pasen drogas. O sea, que México impida que salgan y ellos impidan que lleguen. Ahora lo que está haciendo México es una labor que se comprometió y yo creo que lo está haciendo muy bien.

"Pero lo que sí pareciera es que allá falta que hubiera más presencia de la seguridad, de la policía, de la DEA, de la CIA, de quién sea, que estuviera viendo quién la compra, dónde va, cómo se maneja el dinero. Porque por otro lado, de alguna forma -aunque se oye muy feo - allá se queda la droga y el dinero -porque allá creo que vale mucho más- y acá nos quedamos con las armas y la violencia".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP