Panamá informó que deportó a Carlos Ahumada Kurtz. El Servicio Nacional de Migración (SNM) de Panamá posteó en X que “un ciudadano argentino que había arribado de Asunción-Paraguay y se mantenía en tránsito hacia la ciudad de Guatemala, fue devuelto debido a que mantiene alerta Roja con la Interpol”.

La institución añadió que “unidades de SNM confirmaron que dentro de la base de datos de la Secretaría General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) en Lyon, Francia, mantiene notificación Roja y es requerido por las autoridades de México por delito de fraude genérico y fraude continuado”.

Agregó que “el ciudadano mantiene también ciudadanía mexicana y al momento de su verificación portaba pasaporte de México vencido”.

“El SNM comunicó a Interpol México sobre el estatus del ciudadano argentino, a su vez se informó, si mantenían interés en el mismo para su extradición, sin embargo, no se recibió respuesta”, indica en otro de sus posts.

“Al termino de las 24 horas y no recibir respuesta de la autoridad competente, sobre el requerimiento del ciudadano, se procede con la devolución correspondiente, hacia Asunción - Paraguay”, añadió el Servicio Nacional de Migración de Panamá.

Podría quedar en libertad

No obstante su detención el viernes, el empresario Ahumada Kutz podría quedar en libertad en caso de que México no emita ninguna solicitud de extradición o no proceda jurídicamente en las próximas 24 horas.

Ahumada había solicitado en el pasado abril un amparo contra el señalamiento por enriquecimiento ilícito por parte de la Fiscalía; el Ministerio Público de Panamá confirmó que el empresario argentino, reclamado por presunto enriquecimiento ilícito por México y protagonista de una serie de escándalos en la gestión de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal, fue detenido en territorio panameño el viernes.