Cuatro detenidos en Venezuela acusados de llevar 3,600 kilos de cocaína desde Colombia

Estados Unidos atacó este lunes una segunda lancha en el mar Caribe que transportaba presuntamente a tres narcotraficantes venezolanos, anunció Trump

Por: EFE

Captura de video tomado de la red social Truth Social de la cuenta @realDonaldTrump del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que muestra una embarcación en llamas luego de ser atacada en el mar Caribe. EFE / @realdonaldtrump

El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, informó este lunes que cuatro personas fueron detenidas en el estado Zulia (oeste, fronterizo con Colombia) acusadas de transportar tres mil 680 kilos de cocaína, provenientes de La Guajira colombiana. 

A través de una publicación en Instagram, Cabello explicó que las personas detenidas provenían del sector Puerto López, en La Guajira colombiana, cerca de la frontera con el estado Zulia. "No bombardeamos la nave, no asesinamos a nadie, pero capturamos la droga y a los responsables", añadió el funcionario. Además, dijo que el operativo, dirigido por una mujer capitana, tuvo una duración de más de 20 horas. 

Previamente, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció sobre la incautación de los tres mil 680 kilos de cocaína que eran transportados, aseguró, en una lancha. 

"Hoy hemos tenido un gran éxito porque acabamos de hacer la interdicción legal de una lancha con tres mil600 kilos de cocaína. Ahora, en tiempo real, está sucediendo. Fueron rodeados, se utilizó la fuerza proporcional que manda la justicia y fueron capturados", indicó Maduro en una rueda de prensa, sin ofrecer mayores detalles. 

Este lunes, el Ministerio de Interior y Justicia anunció la captura de una ciudadana colombiana en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia) por presuntamente transportar 33 kilos de marihuana. La cartera de Estado indicó, en una publicación en Instagram, que el operativo se llevó a cabo en una zona del municipio José Antonio Páez, considerada, según esa institución, "estratégica por su cercanía con rutas utilizadas por redes delictivas". 

     

"Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se han incautado más de 60 mil kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país, lo que refleja el alcance de las acciones desplegadas y el compromiso institucional con la protección del territorio y la ciudadanía", añadió la cartera de Estado. 

