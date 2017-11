Cambridge Analytica pidió correos de Clinton a WikiLeaks

El director general de una empresa de análisis de datos que trabajó para la campaña del presidente Donald Trump dijo que se puso en contacto con WikiLeaks durante la campaña para obtener correos electrónicos relacionados con la candidata demócrata Hillary Clinton.

Alexander Nix, director de Cambridge Analytica, dijo que ello ocurrió a principios de junio de 2016 después que el editor de WikiLeaks Julian Assange afirmó públicamente que tenía correos electrónicos de Clinton y que planeaba publicarlos.

Nix dijo que su empresa preguntó a una agencia vocera de Assange si él podría compartir esa información, pero añadió que Assange se rehusó.

Los comentarios de Nix del jueves en la conferencia tecnológica Web Summit, en Lisboa, Portugal, fueron la primera vez que reconoce tal acercamiento.

Assange había dicho previamente a The Associated Press que WikiLeaks había rechazado una solicitud de información de parte de Cambridge Analytica. El diario The Wall Street Journal reportó primero los comentarios de Nix.