COVID-19: Mujer de 90 años camina 10 kilómetros en la nieve para vacunarse

Una mujer de 90 años caminó 10 kilómetros en la nieve en Estados Unidos para recibir la vacuna contra el COVID-19.

A pesar de que una tormenta de nieve impidió que condujera al hospital para vacunarse, Fran Goldman, residente de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, no desistió y decidió andar entre unos 30 centímetros de nieve para no perder su cita el pasado 14 de febrero, según reportó el medio local The Seattle Times.

Goldman contó que caminar 5 kilómetros de ida y otros tanto de regreso fue difícil, pero no tanto como conseguir la cita para la vacuna, luego de numerosas llamadas varias veces al día.

"No fue fácil, fue desafiante", dijo al diario.

Su hija Ruth Goldman relató que su madre no dejaría que "una poca de nieve" la detuviera para vacunarse: "Ella es alguien que busca soluciones, no problemas".

La historia de la nonagenaria saltó a medios nacionales, a los que también dio entrevistas.

IM