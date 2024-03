En los seres humanos, los beneficios, las limitaciones y los riesgos de la vacunación repetida siguen siendo poco conocidos, señala el artículo "Adaptive immune responses are larger and functionally preserved in a hypervaccinated individual", publicado en la revista médica británica The Lancet en su sección Infectious Diseases.

En dicho artículo, se documentó el caso de un hombre hipervacunado de 62 años de Magdeburgo, Alemania (al que nos referimos como HIM), que deliberadamente y por razones privadas recibió 217 vacunas contra el SARS-CoV-2 en un período de 29 meses.

De acuerdo con The Lancet, la hipervacunación de HIM se produjo fuera del contexto de un estudio clínico y en contra de las recomendaciones nacionales de vacunación.

El fiscal de Magdeburgo, Alemania, recopiló pruebas de 130 vacunas en un período de 9 meses y abrió una investigación de este caso con la acusación de fraude, pero no se presentaron cargos penales. 108 vacunas están registradas individualmente y en parte se superponen con el total de 130 vacunas confirmadas por el fiscal.

Para investigar las consecuencias inmunológicas de la hipervacunación en esta situación única, The Lancet presentó una propuesta de análisis a través del fiscal. Luego, HIM consintió activa y voluntariamente en proporcionar información médica y donar sangre y saliva.

La hipervacunación aumenta la cantidad, pero no la calidad, de la inmunidad adaptativa. ESPECIAL / THE LANCET

De acuerdo con el artículo, este procedimiento fue aprobado por el Comité de Ética local del Hospital Universitario de Erlangen, Alemania. Durante todo el calendario de hipervacunación, HIM no informó ningún efecto secundario relacionado con la vacunación.

Desde noviembre de 2019 hasta octubre de 2023, 62 parámetros de química clínica de rutina no mostraron anomalías atribuibles a la hipervacunación.

Además, HIM no tenía signos de una infección pasada por SARS-CoV-2, como lo indican las pruebas de antígeno del SARS-CoV-2, las PCR y la serología de nucleocápside (la proteína viral más abundante expresada durante la infección), repetidamente negativas.

Durante el estudio, no se observó un mayor grado de expansión clonal (incremento de la abundancia de un determinado genotipo producido mediante división celular) o tasas de hipermutación somática (mecanismo celular, que forma parte del modo en cómo se adapta el sistema inmunitario a nuevos elementos extraños).

En resumen, en el informe del caso, The Lancet señala que la hipervacunación contra el SARS-CoV-2 no provocó eventos adversos y aumentó la cantidad de anticuerpos y células T específicos de picos, sin tener un fuerte efecto positivo o negativo sobre la calidad intrínseca de las respuestas inmunes adaptativas.

Si bien hasta la fecha no han encontrado signos de infecciones irruptivas por SARS-CoV-2 en HIM, no se puede aclarar si esto está causalmente relacionado con el régimen de hipervacunación.

Los resultados de las pruebas realizadas a este hombre fueron insuficientes para sacar conclusiones de gran alcance, y mucho menos para hacer recomendaciones para el público, según los expertos.

Por lo anterior, The Lancet es enfático y señala en su artículo, que no respaldan la hipervacunación como estrategia para mejorar la inmunidad adaptativa.

