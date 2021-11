COP26: "Necesitamos actuar ahora", llama Boris Johnson en inauguración

"El mundo debe pasar de las intenciones a la acción para limitar el aumento de las temperaturas globales", señaló el primer ministro británico Boris Johnson a líderes mundiales en la COP26 este lunes 1 de noviembre, en tanto se compromete a aumentar el financiamiento climático del Reino Unido en mil millones de libras esterlinas para el año 2025 en Glasgow.

Estas acciones marcarán la diferencia en la reducción de emisiones durante esta década en el camino del mundo hacia cero neto, y mantendrán vivo el objetivo global de limitar el aumento de temperaturas a 1.5° C bajo lo establecido en el Acuerdo de París.

El Reino Unido informó además que amplió su compromiso de Financiamiento Climático Internacional, llevándolo de 11.6 mil millones de libras esterlinas (durante cinco años) establecido en 2019, a 12.6 mil millones, un nuevo récord mundial si la economía crece según previsiones.

"La humanidad desde hace mucho tiempo agotó el reloj del cambio climático"

Este financiamiento se obtiene del presupuesto de ayuda exterior, que según lo establecido en la Revisión de Gastos, se prevé que regrese al 0.7% del INB en 2024/25. Los fondos se destinan a programas que cambian vidas en todo el mundo, apuntalando las defensas de las comunidades en la primera línea del cambio climático, protegiendo la naturaleza y la biodiversidad y apoyando la transición global hacia energías limpias y verdes.

En su mensaje durante la ceremonia inaugural, Boris Johnson expresó que "la humanidad desde hace mucho tiempo agotó el reloj del cambio climático. Falta un minuto para la medianoche y tenemos que actuar ahora", sentenciando además que "si no nos tomamos en serio el cambio climático hoy, será demasiado tarde para que nuestros hijos lo hagan mañana".

La cumbre de cambio climático COP26 se produce seis años después de que más de 190 países firmaran el Acuerdo de París para limitar el aumento de las temperaturas globales a muy por debajo de 2° C con miras de alcanzar los 1.5° C. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente se estima que las temperaturas globales aumenten a 2.7° C.