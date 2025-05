El buque de la escuela de la Armada de México, el ARM Cuauhtémoc, protagonizó un choque contra el icónico Puente de Brooklyn en Nueva York durante la tarde de este sábado, viralizado en redes sociales tras ser grabado y publicado.

El momento exacto del impacto muestra cómo el mástil del navío, adornado con la bandera mexicana, se estrella contra la estructura del puente, generando pánico entre los espectadores y un despliegue inmediato de emergencia.

El video, capturado por un transeúnte, comienza con una vista serena del buque navegando por el East River, con el skyline de Manhattan al fondo y decenas de personas observando desde el paseo marítimo. A las 2.90 segundos, se escucha una voz que advierte: "This is about a crash" (Esto es sobre un choque), anticipando lo que está por suceder.

Poco después se escucha un grito, lo que marca el instante en que el mástil superior del Cuauhtémoc, con una altura de aproximadamente 50 metros, impacta directamente contra los cables y la estructura del puente, causando un colapso parcial del mástil y una lluvia de escombros.

Las imágenes muestran cómo el buque, iluminado con luces y con la bandera nacional ondeando, continúa su trayectoria mientras el mástil se dobla y parte de él cae al agua, generando una escena caótica.

Testigos en el lugar corrieron despavoridos, mientras otros intentaban capturar el momento con sus dispositivos móviles.

El impacto, que ocurrió alrededor de las 6:30 p.m. hora local, provocó un "incidente de múltiples víctimas". La Secretaría de Marina (Semar) mexicana estableció que el número exacto es de 22 lesionados.

En otros videos se puede observar que los marinos iban arriba del mástil mientras hacían una exhibición, por eso es que el número de heridos es tan elevado.

Buque de la Armada de México, ARM Cuauhtémoc

El ARM Cuauhtémoc, un navío de entrenamiento conocido por su diseño de velero y su papel como embajador cultural de México, se encontraba en Nueva York como parte de una gira promocional que incluía visitas a varios puertos de Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses han iniciado investigaciones conjuntas para determinar las causas del choque, mientras que equipos de rescate trabajan en el lugar para atender a los heridos y evaluar los daños estructurales del puente.

El incidente no solo ha puesto en riesgo la integridad del emblemático Puente de Brooklyn, sino que también ha generado un debate sobre la responsabilidad y las implicaciones diplomáticas de este percance.

¿Cómo es el buque?

El Buque Escuela Cuauhtémoc es el buque escuela de la Armada de México en donde cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar realizan sus viajes de práctica.

Estas prácticas se basan en el estudio de temas relacionados como:

-Cinemática naval

-Astronomía náutica

-Derecho marítimo nacional e internacional

-Comunicaciones navales

-Administración del mantenimiento

Es el segundo buque de la Armada de México que lleva el nombre de "Cuauhtémoc" y se encuentra activo.

Autoridades mexicanas ya se encargan del incidente

La Semar explicó que el Buque Escuela Cuauhtémoc tras el percance que sufrió resultó con daños, dos personas fallecidas y al menos 22 personas lesionadas.

Además, la dependencia informó que 19 reciben atención médica en hospitales locales, de los cuales tres presentan heridas de consideración.

La Marina informó que el personal del velero y el material que transporta se encuentra en revisión por autoridades navales y locales, estas mismas, brindan su total apoyo ante la situación.

Este es el momento del impacto:

