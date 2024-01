Boris Johnson: “Presidencia de Trump podría ser lo que el mundo necesita”

“Una presidencia de Trump podría ser justo lo que el mundo necesita”, escribió el exprimer ministro británico Boris Johnson en su columna semanal en The Daily Mail.

“Los resultado de los caucus de Iowa han explotado como un trueno en todos los lugares de encuentro de alto nivel”, añadió Johnson. “Y la reacción ha sido siempre la misma: simplezas, habladurías, pánico”.

“Me cuentan que en las fiestas de Davos, la elite progre global se ha puesto a temblar tan violentamente que se podía escuchar el hielo resquebrajándose en sus cócteles negroni”, dijo el expremier. “En los corredores orwellianos de la BBC y en gran parte del establishment británico, ha habido una orgía de maullidos de aborrecimiento y de gente tapándose la nariz y diciendo: ‘No él, no ese hombre otra vez’”.

“Según The Economist: ‘Donald Trump representa la mayor amenaza para el mundo en 2024’”, escribió el exlíder británico. “Ahora me encanta The Economist. Pero me pregunto si hay alguien en su personal que piense que podrían estar exagerándolo un poco. ¿La mayor amenaza para el mundo? ¿Triunfo?”.

Siguió: “Si nos fijamos en los hechos, realmente podemos argumentar (y también puedo hacerlo ahora) de que una presidencia de Trump podría ser justo lo que el mundo necesita”.

De acuerdo con Johnson, “permítanme subrayar que esto no disminuye en modo alguno las excelentes cualidades de Joe Biden, que ha hecho muchas cosas buenas (...) y es amigo de este país. Tampoco minimizo el atroz error de Trump del 6 de enero de 2021 y los disturbios que siguieron en el Capitolio”.

“Debería haber aceptado de buena gana la decisión de los votantes. Pero al final esto debe ser un asunto del pueblo estadounidense, y todo indica que no creen que se le deba prohibir volver a ocupar el cargo, como tampoco se debería prohibir a algunos demócratas de alto rango después de haber denunciado rotundamente la legitimidad de las estrechas victorias electorales de George W. Bush en 2000 y 2004”, señaló.

Johnson agregó que “el pueblo estadounidense puede ver que ninguna de las fanfarronadas de Trump y ninguno de los acontecimientos (por feos que fueran) afectaron realmente el resultado final, y que el poder se transfirió pacíficamente y de acuerdo con la Constitución de una administración a la siguiente”.

Argumentó que “las personas razonables pueden ver que Trump no es, en realidad, un aspirante a dictador, y han llegado a resentirse por lo que parecen artimañas legalistas para destituirlo como candidato. Cuanto más frenético es el esfuerzo por cancelarlo, más fuerte se vuelve. Cuanto más amargamente sus enemigos hacen justicia contra él, más imparable parece ser”.

“A todos mis altruistas amigos anti-Trump les digo: cálmense, amigos. Cuanto más se enoje y se preocupe, más decididos estarán sus partidarios, y una victoria de Trump seguirá migrando de la posibilidad a la probabilidad y a la certeza absoluta. Todos necesitamos crecer y acostumbrarnos a la perspectiva. Si hace lo correcto y respalda a los ucranianos (y creo que lo hará), una presidencia de Trump puede ser una gran victoria para el mundo”, concluyó.

SUN

Nikki Haley cuestiona si su contrincante es mentalmente apto

Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante la ONU y quien busca la candidatura republicana a la presidencia, cuestionó si el exmandatario Donald Trump es mentalmente capaz de servir como presidente después de que la confundió con la representante demócrata por California, Nancy Pelosi, en un mitin el pasado viernes por la noche.

Haley criticó al republicano en Keene, New Hampshire, ayer: “Vemos que (el presidente Joe) Biden ha cambiado mucho en dos años”, dijo Haley. “Pero anoche, Trump estaba en un mitin y sigue mencionándome varias veces porque no tomé medidas de seguridad durante los disturbios en el Capitolio. ¿Por qué no manejé mejor el 6 de enero? Ni siquiera estaba en DC el 6 de enero. No estaba en el cargo entonces”.

“Dicen que se confundió, que estaba hablando de otra cosa, que estaba hablando de Nancy Pelosi”, continuó. “Me mencionó varias veces en ese escenario. La preocupación que tengo es, no estoy diciendo nada despectivo, pero cuando se trata de las presiones de la presidencia, no podemos tener a alguien más a quien cuestionemos si está mentalmente apto para hacer esto. No podemos”, señaló.

Al hablar sobre el asalto al Capitolio en 2021, en medio de un discurso de más de 90 minutos, Trump dijo: “Nikki Haley, ¿sabes que destruyeron toda la información, todas las pruebas, todo?”.

“Todo esto, por muchas cosas como que Nikki Haley estaba a cargo de la seguridad”, continuó. “Le ofrecimos 10 mil personas, soldados, Guardia Nacional, lo que quieran. Lo rechazaron. No quieren hablar de eso. Son personas muy deshonestas”, indicó el ex presidente.

Trump ha acusado a Pelosi, entonces presidenta de la Cámara de Representantes, de rechazar medidas de seguridad adicionales que su administración ofreció brindar para el 6 de enero. El comité selecto de la Cámara de Representantes encargado de investigar el ataque del 6 de enero no encontró evidencia que respalde la afirmación y escribió en su informe final que el secretario de Defensa interino de Trump, Christopher Miller “refutó esto directamente cuando testificó bajo juramento”.

SUN

El fuego cruzado entre candidatos aumenta

El fuego cruzado entre los aspirantes republicanos aumentó ayer a pocos días de las primarias de New Hampshire.

Tras arrasar en los caucus de Iowa, Trump es el gran favorito en la contienda de Nuevo Hampshire, pero la campaña de Haley se ha volcado en el Estado para intentar recortar distancias y erigirse como la gran alternativa dentro del Partido Republicano.

Una encuesta publicada por la Universidad de Suffolk y el Boston Globe sitúa a Trump con el 53 % de los votos, seguido de Haley, con el 36 %; y en último lugar, Ron DeSantis, con el 7 por ciento.

En un encuentro con votantes, Haley aumentó el tono contra su contrincante y puso en duda que Trump esté “mentalmente apto” para volver a la presidencia. “Cuando tienes 80 años, eso es lo que sucede. No eres tan cabal como antes. Necesitamos que la persona que ocupe el cargo esté al máximo de sus capacidades”, opinó Haley, de 51 años.

Trump le respondió en un mitin electoral en Manchester, donde puntualizó que en realidad tiene 77 años y que está mejor que nunca: “Siento que mi mente es ahora más ágil que hace 25 años”, exclamó entre aplausos, y añadió que el actual presidente, Joe Biden, de 81 años, “no puede decir lo mismo”.

Y se dedicaron otras críticas. Haley, advirtió en Nashua que “el caos persigue” al ex presidente y que el país “no puede permitirse cuatro años más de caos”.

EFE

Preocupa a Zelenski retórica del republicano

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski se dijo preocupado por la posibilidad de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, y señaló que la afirmación de Trump de que es capaz de poner fin a la guerra de Ucrania con Rusia en 24 horas le parece “muy peligrosa”.

En entrevista, Zelenski invitó al ex presidente y actual favorito para ganar la candidatura republicana a visitar Kiev, pero sólo si cumple su promesa.

“Donald Trump, yo lo invito a Ucrania, a Kiev. Si puede detener la guerra durante 24 horas, creo que será suficiente para que venga”, indicó Zelenski.

El portavoz del equipo de campaña de Trump, Steven Cheung, no respondió al mensaje.

El gobernante ucraniano también expresó preocupación de que Estados Unidos tome medidas unilaterales sin tener en cuenta la perspectiva ucraniana, dada la falta de detalles del “plan de paz” de Trump.

Zelenski calificó la retórica del ex presidente de “muy peligrosa” y pareció temer que la idea de Trump de una solución negociada signifique que Ucrania deba hacer grandes concesiones a Rusia.

AP