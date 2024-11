Biólogos crean células de hámster con energía solar

Los rayos de sol tienen varios beneficios tanto para la Tierra como para los humanos, pero también pueden ser muy perjudiciales si no se toman las medidas de protección adecuadas. Sin embargo, se acaba de publicar un estudio en la revista Proceedings of the Japan Academy, que desafía la creencia de que la combinación de cloroplastos con células animales era imposible.

Un equipo de biólogos en Japón ha logrado crear células animales fotosintéticas, antes se creía que sólo las plantas y las algas eran capaces de convertir dióxido de carbono (CO2) y agua en oxígeno y energía a través de la luz solar, pero ahora esto se ha vuelto una realidad para las células animales.

Los expertos extrajeron cloroplastos (son organelos celulares que se encuentran en las plantas y las algas fotosintéticas, son los responsables de la fotosíntesis) de algas rojas y los inyectaron en células de hámster. El resultado fue que las células del hámster adquirieron la capacidad de realizar fotosíntesis, un hallazgo increíble.

Un investigador de la Universidad de Tokio, Sachihiro Matsunaga, mencionó que es la primera vez que se detecta transporte electrónico en cloroplastos implantados en células animales, específicamente en la de los hámsteres. También señala que el transporte electrónico fotosintético es la etapa de la fotosíntesis que produce energía en las plantas y algas.

Sachihiro Matsunaga también indica que pensaban que los cloroplastos serían digeridos por las células animales en pocas horas de haber sido introducidos, sin embargo, los cloroplastos continuaron funcionando hasta dos días después. Además, se produjo un transporte electrónico relacionado a la actividad fotosintética.

El equipo de investigadores de la Universidad de Tokio planea utilizar este gran avance en el uso de la ingeniería de tejidos artificiales, ya que los tejidos cultivados en el laboratorio suelen tener problemas de crecimiento debido a la falta de oxígeno.

Sachihiro Matsunaga explica que al mezclar células con cloroplastos implantados, el oxígeno podría ser suministrado a través de la fotosíntesis que ocurre gracias a la irradiación de luz. De esta manera se mejorarían las condiciones internas del tejido, lo que permitiría que el tejido crezca.

GG