Barr y Mueller intercambian ataques sobre informe de trama rusa

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, rechazó el miércoles las quejas del fiscal especial sobre la forma en que manejó el informe sobre la llamada trama rusa, contraatacando a Robert Mueller y dejando que salieran a la luz pública de manera espectacular las tensiones latentes entre ambos equipos.

En su primera declaración bajo juramento desde la difusión del informe Mueller, Barr se dijo sorprendido de que el fiscal especial no llegara a alguna conclusión sobre si el presidente Donald Trump intentó obstruir la justicia, agregando que se sintió obligado a dar a conocer su propia conclusión de que el mandatario no había cometido delito alguno.

Ayer se dio a conocer que Mueller envió una carta de protesta a Barr por el resumen que hizo público de su investigación de dos años sobre la injerencia rusa, según publicaron medios locales.

En la carta, Mueller se quejó al fiscal general de que el resumen con las conclusiones "no capturaba plenamente el contexto, la esencia y el contenido" de la investigación.

En comparecencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, Barr también se quejó hoy de que Mueller no señaló claramente el material confidencial, como se le pidió, lo que obligó al departamento a trabajar durante semanas para eliminar esos pasajes que no estaban destinados a ser divulgados públicamente.

"En verdad, no estoy seguro de su razonamiento", dijo Barr acerca de la decisión de Mueller de no formular una conclusión sobre posible obstrucción de justicia. Insinuó que el fiscal Mueller "no debería haber investigado" los actos sobre los cuales no planeaba formular una conclusión.

En la defensa pública de sus acciones, Barr respondió a las quejas formuladas por Mueller en la carta y en una llamada telefónica.

La difusión de la carta horas antes amplificó las denuncias de los demócratas, de que Barr había interpretado las conclusiones de la investigación para que favorecieran a Trump.

La comparecencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado fue para el fiscal general su mayor oportunidad de explicar las acciones del Departamento, incluso la conferencia de prensa previa a la difusión del informe, y para reparar un prestigio manchado por denuncias de que actúa como el protector del presidente republicano.

Mientras los senadores demócratas cuestionaban sus acciones, los republicanos, además de defender a Trump, se concentraban en lo que consideran es la falta de investigación del uso del correo electrónico y las prácticas de campaña por la candidata demócrata de 2016, Hillary Clinton.

Barr subrayó que Mueller concluyó su investigación sin interferencias y que ni el secretario de Justicia ni otro funcionario objetó las medidas del fiscal. Barr también defendió su decisión de declarar al presidente exonerado de obstrucción de justicia después de que Mueller presentó las pruebas de ambas partes pero sin llegar a una conclusión.

"El subsecretario de Justicia y yo sabíamos que debíamos hacer esa evaluación porque, como he dicho anteriormente, la decisión del fiscal acerca de si se ha demostrado un delito es parte integral del proceso penal del Departamento", dijo Barr.

Con información de EFE

IM