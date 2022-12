Azafata 'explota' contra pasajero. 'No soy su sirvienta', le grita en pleno vuelo

Los viajes dejan algunas anécdotas incluso para la tripulación de las aerolíneas, quienes a veces tienen que lidiar con pasajeros difíciles en los vuelos.

Tal fue el caso de una azafata que se viralizó en redes sociales por gritar a un pasajero durante un vuelo de Estambul, Turquía, a Nueva Delhi, en India.

"Mi tripulación está llorando por su culpa, por favor intente entender", le explicaba la mujer al pasajero, quien aparentemente tenía un problema.

La discusión de casi un minuto de duración ocurrió en pleno vuelo. El pasajero molesto comenzó a reclamar a gritos, lo que ocasionó que la azafata perdiera la paciencia y también gritara. "¿Por qué me grita?", cuestiona el hombre, a lo que la azafata respondió "porque ustedes nos están gritando a nosotros. No, lo siento mucho, señor, pero no le puede hablar así a la tripulación".

La mujer se pone en pie y le explica al pasajero que con todo el respeto han intentado escucharlo; sin embargo, se ha comportado grosero con los miembros de la tripulación.

El hombre continúa discutiendo e incluso le grita a la azafata que se calle, lo que nuevamente provoca gritos dentro de la cabina.

"Usted cállese. Lo siento, pero no puede hablarme así (…) soy una empleada no su sirvienta", le dice la azafata, argumento que da por terminada la pelea.

De acuerdo con la denuncia, el incidente se habría desatado por un malentendido con los alimentos seleccionados por algunos pasajeros que viajaban en conexión.

CR