Javier Milei, presidente electo de Argentina, auguró ayer “el fin de la decadencia argentina” al pronunciar su primer discurso tras los comicios que ganó con el 55.69% de los votos y el 99.28% de las mesas escrutadas.

“Basta del modelo empobrecedor de la casta, hoy volvemos a abrazar las ideas de la libertad para ser una potencia mundial”, prometió el líder de La Libertad Avanza (ultraderecha), quien derrotó en la segunda vuelta presidencial al oficialista Sergio Massa (44.30%).

Agregó que el Gobierno de Alberto Fernández está “dejando una economía destruida”, en camino a una hiperinflación, problemas en el mercado de cambios, de precios relativos y de deuda.

Xóchitl Gálvez, precandidata de la oposición a la Presidencia de México, fue criticada en redes por felicitar a Milei.

“¡En Latinoamérica soplan vientos para mejorar nuestros países!”, escribió.

Rugen los votantes de Milei y lo llevan a la presidencia

Multitudes vitoreaban en Buenos Aires “¡la casta tiene miedo!”, el grito de batalla contra la clase política que convenció a los argentinos de elegir como presidente al ultraderechista Javier Milei y su disruptiva propuesta para sacar al país de la crisis.

“¡Libertad! ¡Libertad!”, coreaban miles de simpatizantes que se congregaron en el comando de campaña y luego también en torno al icónico Obelisco, tras conocerse el resultado a favor del economista de 53 años.

“Basta del modelo empobrecedor de la casta (política), volvemos a abrazar el modelo de la libertad para ser potencia mundial”, auguró Milei en su discurso de victoria.

“A pesar de lo sombrío de la situación, quiero decirles que la Argentina tiene futuro. Ese futuro existe, si ese futuro es liberal”, añadió, antes de terminar exclamando “¡Viva la libertad, carajo!”.

En su mensaje luego de consagrarse ganador del balotaje presidencial ante el oficialista Sergio Massa, Javier Milei anunció que hará cambios “drásticos” para enfrentar lo que llamó una situación “crítica” en su país, que sufre una galopante inflación y un crecimiento de la pobreza.

“Hoy comienza la reconstrucción de Argentina”, dijo Milei, líder de La Libertad Avanza, que asumirá el 10 de diciembre el cargo de presidente en un golpe al peronismo y en medio de un creciente descontento por la situación económica.

“Comienza el fin de la decadencia, damos vuelta de página... quiero un Gobierno que cumpla sus compromisos, que respete a la propiedad privada y el comercio libre. Basta del modelo empobrecedor”, afirmó ante sus seguidores en el comando de campaña donde recibió los resultados de la elección.

El triunfo del economista ultraliberal marca un viraje hacia la derecha más radicalizada y el fin en el poder -al menos de manera temporal- del peronismo, el movimiento populista que ha gobernado mayoritariamente al país en las últimas dos décadas.

Massa, un peronista moderado y actual ministro de Economía, admitió su derrota antes de que las autoridades dieran a conocer un avance del conteo.

“Los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Milei para felicitarlo porque es el presidente que la gran mayoría eligió para los próximos cuatro años”, dijo Massa a sus seguidores.

Entre bengalas y fuegos de artificio, la multitud enfervorizada escuchaba su discurso. Entre ellos Matías Fasson, un publicista de 23 años, se sentía inspirado: “Me hace sentir que Argentina tiene futuro”, dijo.

“Siento esperanza porque es un cambio de 180 grados, sobre todo porque va a cambiar la conversación. Mucha gente empatizó con sus ideas de libertad”, dijo Nicolás Herrera, un editor de contenido de 30 años.

Cambio de poder

Alberto Fernández se reunirá con Javier Milei para iniciar la transición

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el mandatario electo, Javier Milei, se reunirán hoy para iniciar la transición después del triunfo del líder de La Libertad Avanza en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

Según confirmaron fuentes oficiales, ambos mantendrán un encuentro hoy, que es festivo en Argentina, aunque no se especificó el lugar ni la hora de la reunión, si bien algunos medios locales señalaron que será en la residencia presidencial de Olivos (zona norte de Buenos Aires).

Voz del experto

Pedro Isnardo de la Cruz, doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor universitario de la UNAM y José Antonio Dorantes, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y profesor de Teoría del Estado.

Milei revoluciona estrategia de comunicación… y gana la Presidencia de Argentina

Pues funcionó la puesta en escena, la revolución de la estrategia de comunicación política: Javier Milei gana la batalla emocional y la Presidencia de Argentina.

Milei, de Libertad Avanza, vence a sus adversarios denominados por él "la casta política", alimentando el descrédito de los gobernantes y sus aliados élite.

Sergio Massa obtuvo más del 44% de la votación final y Javier Milei cerca del 51%, preeminente sobre todo desde las provincias.

Con ello Massa queda desfigurado en la segunda vuelta, al presentarse él mismo como un candidato del cambio, mientras al oficiar como ministro de Hacienda su país padece una inflación del 140 por ciento.

Javier Milei conquista la victoria con la ira, inspirando confianza en un electorado dominado por el hartazgo, el resentimiento y el odio a quienes gobiernan.

Ahí fincó su base de poder emocional y electoral.

En el último debate presidencial en el que Massa se presumió triunfante, Milei asistió sin la compañía de personalidades y liderazgos nacionales que le apoyaron en campaña, mostrándose como una especie de héroe solitario electoral que combate contra todo el sistema.

La ira social es parte clave de la pasión política dominante que llevó al poder presidencial a Trump, Bolsonaro, Meloni, a otros neopopulistas, y ahora llevó a Milei a la Casa Rosada.

Estamos ante una generación de candidatos que estudian muy bien a sus potenciales electores y han sabido triunfar con la partitura de la irracionalidad, la transgresión, la bufonada.

Las campañas políticas presidenciales demuestran el valor decisivo de la estrategia de comunicación sobre todo en entornos de incertidumbre, hartazgo y desesperación ante el presente y el futuro.

Así lo confirma la lección del contexto argentino.

¿Se equivocaron en elegir mejor destino al votar Milei Presidente?

Miles de personas salieron a las calles de Buenos Aires a celebrar la victoria de Javier Milei. AP

Estados Unidos y México se congratulan con el resultado electoral

El Gobierno de Estados Unidos felicitó a Javier Milei por su victoria en las presidenciales de Argentina y le invitó a trabajar juntos en materia de economía, derechos humanos, democracia y combate a la crisis climática. “Estados Unidos felicita al presidente electo de Argentina, Javier Milei, por su victoria en las elecciones de hoy y aplaudimos el sólido proceso democrático a través del cual el público argentino ha hablado”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.

En tanto, el ex presidente de Estados Unidos Donald Trump felicitó al mandatario electo de Argentina, y se declaró "orgulloso" por su victoria. “Felicitaciones a Javier Milei por una gran elección como presidente de Argentina. ¡El mundo entero te estaba mirando! Estoy muy orgulloso de ti”, expresó el republicano en redes sociales.

También el ex presidente brasileño, Jair Bolsonaro, líder de la ultraderecha regional, celebró el triunfo de Milei en la segunda vuelta de las elecciones celebrada en Argentina y afirmó que “la esperanza vuelve a brillar en Suramérica”.

En un mensaje publicado en las redes sociales, Bolsonaro expresó su deseo de que “esos buenos vientos alcancen a Estados Unidos y a Brasil, para que la honestidad, el progreso y la libertad vuelvan para todos”.

El profeta que rompió el molde

Irascible, franco, espontáneo, el economista ultraliberal Javier Milei se dio a conocer gracias a la vehemencia de sus diatribas económicas y rompió el molde del bipartidismo político argentino hasta alcanzar la presidencia con la promesa de la dolarización.

Con declaraciones en contra de la “casta política parasitaria y chorra (ladrona)”, el libertario convenció a más de la mitad de los argentinos de “dinamitar” el Banco Central, reducir el tamaño del Estado y recortar el gasto público.

Argentina navega por una inflación anual de tres dígitos y una pobreza que toca al 40% de su población. Es en el contexto de estos pesares económicos que los votantes eligieron su disruptivo programa en lugar de la propuesta de su rival, el ministro de Economía Sergio Massa, un peronista de centro.

Milei canalizó la rabia de quienes están decepcionados del peronismo, la corriente política que ha marcado la historia de Argentina desde los años 1940 creada en torno de la figura del militar populista Juan Domingo Perón.

Sin embargo, su estilo inicialmente muy confrontativo no sobrevivió más allá de la primera vuelta electoral de octubre, en la que sacó 30% de los votos.

Debió buscar acuerdos y, para eso, apagar sus incendiarias declaraciones. Así consiguió el apoyo de la conservadora y anterior rival, Patricia Bullrich, y el beneplácito del ex presidente liberal Mauricio Macri.

De cabellera abundante y alborotada por la cual es apodado “el Peluca”, el presidente electo de 53 años es con frecuencia tildado también de “loco”.

A estos motes, él respondía durante la campaña: “¿Sabe cuál es la diferencia entre un genio y un loco? El éxito”.

Milei como “influencer” nació en la televisión en 2015, participando en furibundas tertulias económicas. Luego, sus comentarios alimentaron las redes sociales y alcanzaron a los jóvenes, para muchos de los cuales su discurso fue novedoso y rebelde.

Milei trabajó en el sector privado hasta 2021, cuando fue elegido diputado del recién formado partido La Libertad Avanza. Desde entonces, quebró el bipartidismo argentino y dominó la agenda mediática.

Nacido en Buenos Aires en 1970, de joven jugaba futbol y cantaba en una banda que versionaba canciones de los Rolling Stones.

Soltero, sin hijos y con pocos amigos, presentó recientemente a la actriz y humorista Fátima Flórez como su novia en un programa de televisión.

Estudió Economía en la Universidad de Belgrano e hizo dos posgrados en instituciones locales. Ha publicado varios libros y también ha sido acusado de plagiar párrafos enteros.

Telón de fondo

Despiden con cantos a Cristina

Un 55.7% de los votantes se inclinaron por las promesas de cambio de Milei, quien se define como un anarco-capitalista, contra 44.3% que eligieron al ministro de Economía, Sergio Massa.

Los argentinos estuvieron crispados y en vilo durante una campaña muy polarizada y en la que ambas partes sentían que se jugaba el futuro del país por lo antagónicas que fueron ambas opciones.

El voto de Milei sacó del poder al kirchnerismo de la actual vicepresidenta y dos veces mandataria Cristina Kirchner y que ha dominado la política argentina en los últimos 20 años, excepto por el intervalo en que gobernó el liberal Mauricio Macri (2015-2019).

“Argentina sin Cristina”, “Cristina va a ir presa” y “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, cantaba la multitud que vitoreaba al ahora presidente electo en un ambiente de euforia.

Regresaremos a reconstruir este tiradero

“Argentina es así, cuando menos se espera abraza al tirano. Después llora”, dijo Diego Avellaneda, un obrero metalúrgico de 55 años, en el comando de campaña de Massa, donde los seguidores del ministro peronista estaban aplastados por el desánimo.

“Vamos a volver en cuatro años con todo destruido y reconstruyendo los pedazos de país que va a dejar”, lloraba Camila Velaron, de 20 años.

Velaron acudió al comando con un grupo de amigas, todas con camisetas violetas con el rótulo “Todes unides triunfaremos”, en referencia a los derechos que colectivos feministas y LGBT sienten que peligran bajo un gobierno Milei.

Milei niega que exista una brecha salarial entre hombres y mujeres y rechaza el consenso de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura (1976-1983) establecido por organizaciones de derechos humanos, al estimar en menos de la tercera parte esa cifra.

Además, sostiene que el cambio climático no es causado por la actividad humana.

