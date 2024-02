De acuerdo con un comunicado del Servicio Penitenciario del Distrito Yamalo-Nenets en Rusia, citado por la prensa internacional, Navalny A. A "se sintió mal después de un paseo, perdiendo el conocimiento de inmediato". A su vez, la entidad rusa señala que el personal médico tomó medidas de reanimación sin que estas generaran resultados positivos. De igual forma, aseguran se están determinando las causas de muerte, asegura el comunicado del 16 de febrero al interior de la Colonia Correccional No.3.

Los medios ucranianos resaltan, existen ciertas incongruencias entre las versiones en torno a la muerte de Alexei Navalny publicadas por la prensa rusa. Pues mientras algunos noticieros señalan que el político informó sentirse mal previo a su muerte, otros aseguran la muerte fue a causa de un trombo. Por otra parte, el secretario de la presidencia rusa, Dmitry Peskov se pronunció al respecto, "los médicos deben establecer la causa de muerte de Navalny, el presidente ha sido notificado sobre su muerte".

Pese a los reportes a través de diversos canales, el equipo político de Navalny informó no tener confirmación oficial sobre la muerte del diplomático. El abogado, Ivan Zhdanov, que forma parte del equipo de Navalny, detalló, "de acuerdo con las reglas, los familiares deben ser informados de la muerte del prisionero en un plazo no mayor a un día, pero no ha habido notificaciones". Sin embargo, aseveró estar al tanto de que el Comité de Investigación de la Federación Rusa inicio una indagación en torno a la muerte del político.

La comunidad internacional también se ha pronunciado respecto a la muerte de Navalny, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reaccionó desde Alemania, donde se está llevando a cabo la Conferencia de Seguridad de Múnich. "Se acaba de informar, Alexei Navalny murió en una prisión rusa, obviamente fue asesinado por Putin, como miles de otros oprimidos por su régimen", comentó Zelenski.

Asimismo, desde dicho foro, la presidenta de la Comisión Europea, responsabilizó a Putin por la muerte del político. Otro de los señalamientos realizados durante la Conferencia de Seguridad, que conmovió a la comunidad internacional, fue el realizado por la esposa de Navalny, Yulia Navalny, quien mencionó, "quiero que Putin, su círculo cercano y gobierno, sepan, serán responsables de lo sucedido a nuestro país, mi familia y mi esposo, ese día llegará pronto".

Relacionado con las implicaciones de la muerte de Navalny en la diplomacia internacional, el experto del Grupo Resistencia a la Información, de Ucrania, Oleksandr Kovalenko, realizó algunas estimaciones. "Es poco probable que la muerte de Navalny provoqué trastorno al interior de Rusia". El periodista argumenta esto al considerar la ejecución del político fue demostrativa, es decir, Putin busca demostrar su poder "ilimitado" a través de la intimidación. Sin embargo, según Kovalenko, esto podría tener repercusiones a nivel internacional, pues puede ser apreciado por otras naciones como un pretexto para reforzar su intervención en el conflicto entre Rusia y Ucrania.

Alexei Navalny es conocido por haber sido el principal opositor político de Putin. Adquirió relevancia dadas sus manifestaciones en contra de la corrupción del Gobierno ruso, por postularse como alcalde de Moscú y tras buscar la presidencia de Rusia. El opositor fue investigado en varias ocasiones por la Comisión Electoral Central y el Tribunal de Lefortovo. Misma que lo condenó a 9 años de prisión por supuesto fraude y desacato al tribunal. Cabe recordar, Navalny se encontraba pagando una condena de 19 años, que le fue impuesta en 2024 por cometer actos de "extremismo" y oposición política.

