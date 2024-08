Los cuerpos de seguridad de Alemania se unieron este sábado 24 de agosto para la búsqueda de un hombre aún no identificado, responsable del violento ataque con cuchillo en un festival en la ciudad de Solingen, al oeste del país. El ataque, que conmocionó a los presentes, dejó un saldo de tres personas muertas y al menos ocho más heridas, de las cuales cuatro se encuentran en estado grave, de acuerdo con reportes de la agencia AP.

Durante la madrugada de hoy, la policía detuvo a un joven de 15 años, sospechoso de tener conocimiento previo del ataque y de no haber informado a las autoridades. Sin embargo, las autoridades han aclarado que el menor no es el responsable directo del ataque.

Markus Caspers, representante de la sección antiterrorista de la fiscalía, ofreció una conferencia de prensa más tarde, donde comunicó que aún no se ha logrado identificar al autor del ataque. Caspers añadió: "Hasta el momento no hemos podido establecer un motivo claro, pero dadas las circunstancias, no podemos descartar la posibilidad de que se trate de un acto terrorista", aunque evitó brindar más detalles al respecto.

Por su parte, Thorsten Fleiss, jefe de operaciones de la policía alemana durante la noche de ayer viernes, informó que las fuerzas policiales están llevando a cabo varias búsquedas e investigaciones en todo el estado federado de Renania del Norte-Westfalia. Estas labores continuarán a lo largo del día con la intención de capturar al agresor.

Las autoridades confirmaron que las víctimas fatales del ataque son dos hombres, de 67 y 56 años, además de una mujer de 56. Ante la gravedad del hecho, la policía ha instado a la población a mantenerse alerta, aunque esto no ha impedido que algunos habitantes comenzaran a dejar ramos de flores en el lugar de los hechos en señal de duelo. Para facilitar la investigación, las autoridades han habilitado un portal en línea donde los testigos pueden subir imágenes y cualquier información relevante relacionada con el incidente.

Los primeros reportes sobre el ataque llegaron a la policía poco después de las 09:30 de la noche de ayer viernes. Según los testigos, un agresor no identificado atacó a varias personas con un cuchillo en la plaza Fronhof. La policía sospecha que el ataque fue perpetrado por un solo individuo y, hasta el momento, no ha proporcionado detalles sobre la identidad de las víctimas.

El alcalde de Solingen, Tim Kurzbach, expresó su profundo dolor: "Anoche nuestros corazones fueron destrozados. En Solingen estamos horrorizados y llenos de dolor. Lo que sucedió en nuestra ciudad no nos ha dejado dormir".

El "Festival de la Diversidad", que celebraba el 650 aniversario de la ciudad, había comenzado ayer y estaba programado para extenderse hasta el domingo. El evento incluía varios escenarios repartidos por las principales calles del centro, ofreciendo espectáculos de música en vivo, cabaret y acrobacias. Pero la celebración se vio interrumpida de manera abrupta cuando el ataque tuvo lugar entre la multitud frente a uno de los escenarios. Horas después, las luces del escenario aún permanecían encendidas mientras la policía y los investigadores forenses examinaban la plaza acordonada en busca de pistas.

Uno de los organizadores del festival, Philipp Müller, subió al escenario tras el ataque para pedir a los asistentes que desalojaran el lugar con calma y que mantuvieran los ojos abiertos, advirtiendo que el agresor seguía prófugo.

Solingen es una ciudad con una población aproximada de 160 mil habitantes, ubicada cerca de las ciudades de Colonia y Düsseldorf. Debido a la magnitud del incidente, el resto del festival fue cancelado por respeto a las víctimas y para garantizar la seguridad de los asistentes.

El canciller alemán, Olaf Scholz, expresó su consternación por el ataque en Solingen y pidió que el agresor sea capturado con celeridad y castigado con todo el peso de la ley. Scholz manifestó su solidaridad en la red social X (antes Twitter): "El ataque de Solingen es un suceso terrible que me ha conmocionado enormemente. Un atacante ha asesinado brutalmente a varias personas. Acabo de hablar con el alcalde de Solingen, Tim Kurzbach. Lloramos a las víctimas y estamos con sus familias".

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, también se comunicó con el alcalde de Solingen la mañana de este sábado para ofrecer su apoyo. Steinmeier declaró en un comunicado: "El atroz acto de Solingen me conmociona profundamente, al igual que a nuestro país. Lloramos a los fallecidos y nos preocupamos por los heridos, deseándoles una pronta y completa recuperación".

Ambos líderes coincidieron en la importancia de llevar al agresor ante la justicia y unieron sus voces para llamar a la unidad contra el odio y la violencia.

El aumento de los ataques con arma blanca en Alemania ha generado creciente preocupación entre las autoridades. La ministra del Interior, Nancy Faeser, ha propuesto recientemente endurecer las leyes sobre la portación de armas, sugiriendo que solo se permita llevar cuchillos con una hoja de hasta 6 centímetros en espacios públicos, en lugar de los 12 centímetros que se permiten actualmente.

*Con información de AP

