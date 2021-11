Al menos 11 muertos y 46 desaparecidos tras accidente en mina de carbón rusa

Al menos 11 personas murieron este jueves y 46 están desaparecidas, tras un accidente en una mina de carbón en Siberia que se añade a la siniestra lista de las catástrofes que golpean a este sector en Rusia.

Según el gobernador de la región de Kemerovo, Sergei Tsivilev, en el momento del accidente había 285 personas en la mina de Listvyazhnaya, en la ciudad de Gramoteino, en la región siberiana de Kemerovo, donde se sitúan numerosas minas de carbón.

Por ahora, se ha confirmado que 11 de ellas murieron y unos 46 mineros siguen dentro de la mina, "sin que exista ninguna comunicación con ellos".

"No hay humo intenso, así que esperamos que no haya fuego", dijo el responsable, explicando que los sistemas de ventilación de la mina seguían funcionando. No se ha suministrado hasta el momento ninguna información sobre las causas del accidente.

El ministerio ruso de Emergencias explicó previamente que 237 de mineros pudieron ser evacuados y que hay al menos 45 personas heridas.

Al parecer muchos mineros "se vieron intoxicados por el humo altamente tóxico".

La policía local detalló que comenzó a detectarse humo que salía de la mina a las 8H35 locales (01H35 GMT).

La televisión pública rusa mostró a los equipos de rescate y la policía trabajando en el lugar del siniestro en medio de la nieve.

"Los servicios de rescate siguen trabajando" y el lugar exacto en el que se encuentran los mineros desaparecidos "no se conoce", según el ministerio ruso de Emergencias.

