La muerte de una surfista profesional en Indonesia ha conmocionado a los medios de comunicación por la rareza de su caso, pues fue atravesada por un pez espada en las Islas de Mentawai.

La herida, de 5 centímetros de ancho y 14 de profundidad, alcanzó el corazón, por ello, a pesar de haber sido trasladada rápidamente a un centro médico, murió a los pocos minutos.

Así lo detalla el testimonio que el jefe en funciones de la Agencia Regional de Gestión de Desastres de las Islas Mentawai, Lahmudin Siregar, dio a los medio locales.

Giulia Manfrini, italiana, tenía 36 años al momento de su deceso.

Este es el pez que provocó la muerte de surfista profesional

Conocido como el pez aguja, esta especie pertenece a la familia Belonidae y llega a medir de 45 centímetros a un metro de largo. Su dieta carnívora se basa en consumir peces más pequeños y no tiene veneno, por ello, no se considera que sea una amenaza constante para los humanos.

Sin embargo, al viajar a 60 kilómetros por hora, su forma puntiaguda sí es peligrosa, pues su efecto se puede comparar con el de un cuchillo.

Esta especie no es exclusiva de Indonesia, pues la naturaleza de su hábitat —de aguas cálidas y poco profundas— le permiten también vivir en el Mediterráneo, donde ha sido avistado en varias ocasiones. Este pez puede realizar saltos sobre obstáculos al exterior del agua.

Los peces aguja implican un riesgo superior para los humanos que los tiburones, pues suelen encontrarse más cerca de la costa.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro para la Cooperación de UICN, llamado Lista Roja del Mediterráneo, el 15% de los peces aguja se encuentran bajo amenaza , pues han tenido que migrar más cerca de las costas por las consecuencias del cambio climático.

Aunque hay antecedentes similares en Indonesia en los últimos 10 años, la realidad es que este pez no suele considerarse una amenaza constante para el ser humano, pues los incidentes en los que ha estado involucrado son puntuales. Sin embargo, los expertos recomiendan no permanecer en las playas donde haya bancos de peces aguja, debido a que no se puede predecir cuándo podrían saltar.

