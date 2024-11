La posibilidad de que Ucrania comience a utilizar misiles de largo alcance contra Rusia, hasta ahora vetada, ha generado declaraciones fuertes en Rusia, con funcionarios advirtiendo sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial.

Andrei Klishas, un alto miembro del Consejo de la Federación, la Cámara alta del parlamento ruso, dijo en su cuenta de Telegram que “Occidente ha decidido tal nivel de escalada que podría terminar con el Estado ucraniano en ruinas completas por la mañana”.

Por su parte, Vladimir Dzhabarov, vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara Alta rusa, afirmó que si se confirma que el gobierno de Joe Biden ha autorizado a Ucrania a usar armas de largo alcance, sería “un gran paso hacia el inicio de la Tercera Guerra Mundial”.

Todo comenzó por las versiones de medios como The Washington Post y The New York Times, según las cuales, el presidente estadounidense Joe Biden le ha dado permiso a Ucrania de utilizar misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para atacar dentro de Rusia.

La decisión permitiría que Kiev utilice el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, conocido con el acrónimo de ATACMs, para atacar profundo en territorio ruso, en momentos en que el presidente ruso Vladimir Putin ha recurrido a Norcorea, que envió a miles de soldados a lo largo de la frontera norte de Ucrania con el objetivo de intentar recuperar cientos de kilómetros de territorio tomado por las fuerzas ucranianas.

Ni la Casa Blanca ni Biden, quien se encuentra en Río de Janeiro para el inicio, este lunes, de la cumbre del G20, se han pronunciado sobre la versión de los medios estadounidenses.

Pero las alertas en Rusia están encendidas. "El presidente ya se ha pronunciado al respecto", dijo al portal RBC la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, en una aparente referencia a unas declaraciones del jefe del Kremlin del pasado septiembre que en las últimas horas han reproducido varios medios rusos.

El líder ruso dijo entonces que si Occidente accede a autorizar ataques dentro de Rusia con sus misiles de largo alcance, eso cambiaría la "esencia" y la "naturaleza" del conflicto en Ucrania. "Esto significará que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Estados Unidos y los Estados europeos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien lleva meses pidiendo a Estados Unidos y Europa la autorización para usar ese tipo de misiles contra Rusia, ha respondido con cautela, ante la falta de una versión oficial.

"Hoy, numerosos medios informan que hemos recibido la autorización de tomar medidas adecuadas", señaló. "Pero los bombardeos no se llevan a cabo con ayuda de las palabras. Cosas como esta no se anuncian", añadió. "Los misiles hablarán por sí solos", subrayó.

Estas armas de un alcance máximo de varios cientos de kilómetros permitirían a Ucrania llegar a centros logísticos del ejército ruso y a los aeródromos desde donde despegan sus bombarderos. Pero varios países, incluido Estados Unidos, se negaban hasta ahora a dar luz verde, por temor a una escalada con Moscú.

Ucrania teme que la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, en enero próximo, signifique el fin de la ayuda financiera que Estados Unidos le suministra o intente forzar a Ucrania a concluir un acuerdo con Rusia.

FS