Abogado de Puigdemont intentará evitar su detención

Paul Bekaert, el abogado belga del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, afirmó hoy que intentará evitar su arresto si finalmente un juzgado español cursa la orden para su detención.

En declaraciones a la televisión holandesa HLN, Bekaert indicó que "el juez de instrucción no tiene por qué detenerlo (a Puigdemont), también lo puede dejar en libertad, bajo ciertas condiciones, y yo mismo trataré de ir por caminos alternativos".

Tras señalar que "no me fío ni un pelo de la Justicia española", Bekaert dice estar "harto" de atender a los medios de comunicación, "porque no soy el portavoz de Carles Puigdemont. Soy su abogado".



En tal sentido señaló que "creo que todavía no se han librado de él (Puigdemont) en España. Y si lo detienen lo convertirán en un mártir".

El abogado afirmó que "parece que por ahora se quedará (en Bélgica, Puigdemont). Doy por hecho que en los próximos días nos volveremos a reunir".

En cuanto a los próximos pasos, Bekaert señaló que "el juez español puede ordenar su detención. Puede emitir una orden de arresto internacional y europea, y solicitar su extradición".

"Eso llevará un tiempo, porque tal orden de arresto tiene que ser traducida, y luego tramitada por la Policía federal, en el 'parquet federal' (Fiscalía) en nuestro país. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal de instrucción".

En cuanto a qué puede hacer un juez de instrucción belga en este caso, Bekaert dijo que "tiene diferentes posibilidades. Puede detenerlo y ponerle las esposas. Pero el juez de instrucción no tiene por qué detenerlo, también puede dejar al señor Puigdemont en libertad, bajo ciertas condiciones. Yo mismo trataré de ir por caminos alternativos".